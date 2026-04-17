Ajker Patrika
রাজশাহী

তেল মজুত করে বেশি দামে বিক্রি, ক্রেতা সেজে ধরল এনএসআই

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
ভবনের বেসমেন্টে রাখা অতিরিক্ত তেল জব্দ করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজশাহীতে ফিলিং স্টেশনের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে অতিরিক্ত তেল সংগ্রহ করতেন রাকিব হাসান। এরপর চড়া দামে সেই তেল বাইকারদের কাছে বিক্রি করতেন। ক্রেতা সেজে গিয়ে এই ব্যক্তিকে হাতেনাতে ধরেছেন জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার (এনএসআই) সদস্যরা।

পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে রাকিব হাসানকে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। রাকিব নগরের হোসনীগঞ্জ বেতপট্টি এলাকার শাহজাহান আলীর ছেলে। তিনি নগরের আলুপট্টি এলাকার একটি বহুতল ভবনের তত্ত্বাবধায়ক। গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে এই ভবনের বেসমেন্টে অভিযান চালানো হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন নগরের বোয়ালিয়া ভূমি অফিসের সহকারী কমিশনার (ভূমি) আরিফ হোসেন। তিনি জানিয়েছেন, অভিযানে ৪০ লিটার পেট্রল জব্দ করা হয়েছে। এই তেল বাজারমূল্যে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। জরিমানা ও তেল বিক্রির টাকা আগামী রোববার রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেওয়া হবে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত ও গোয়েন্দা সংস্থা সূত্রে জানা গেছে, বহুতল ভবনটির তত্ত্বাবধায়ক রাকিব হাসান ফিলিং স্টেশনের কর্মচারীদের সঙ্গে যোগসাজশ করে অতিরিক্ত পেট্রল ও অকটেন সংগ্রহ করতেন। এরপর বেসমেন্টের একটি স্থানে মজুত করে রাখতেন। সেখান থেকে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা দরে তেল বিক্রি করতেন। এনএসআইয়ের রাজশাহী মেট্রো কার্যালয়ের সদস্যরা কিছুদিন ধরে এ বিষয়ে নজরদারি করে আসছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে এনএসআইয়ের এক সদস্য ক্রেতা সেজে তেল কিনতে চাইলে রাকিব বিক্রি করতে রাজি হন। এ সময় হাতেনাতে তাঁকে ধরে তেল জব্দ করা হয়। এরপর ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাঁকে জরিমানাও করা হয়।

ভবনের বেসমেন্টে বোতল ও জার দেখে গোয়েন্দা সংস্থার ধারণা, অভিযুক্ত রাকিব হাসান সম্প্রতি প্রায় ৫০০ লিটার জ্বালানি তেল এভাবে বিক্রি করেছেন। তেলের অবৈধ মজুত ঠেকাতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

পাঠকের আগ্রহ

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

পাবনার ভাঙ্গুড়া: ডুবো সড়ক এখন গলার কাঁটা

রাজধানীর বাজারদর: মুরগি কমে, সবজিতে বাড়তি

রাজধানীর বাজারদর: মুরগি কমে, সবজিতে বাড়তি

এক নেতার ‘কবজায়’ ৮ হাটের ইজারা

এক নেতার ‘কবজায়’ ৮ হাটের ইজারা

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

মিরপুর থেকে নারীদের যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সম্পর্কিত

পুকুরে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

পুকুরে দুই ভাইয়ের মৃত্যু

টানা ৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন কিশোরগঞ্জ: অচল জনজীবন, নষ্ট হচ্ছে খাবার

টানা ৭২ ঘণ্টা বিদ্যুৎহীন কিশোরগঞ্জ: অচল জনজীবন, নষ্ট হচ্ছে খাবার

প্রায় দেড় লাখ টন জ্বালানি নিয়ে ৪ জাহাজ ভিড়ছে চট্টগ্রাম বন্দরে

প্রায় দেড় লাখ টন জ্বালানি নিয়ে ৪ জাহাজ ভিড়ছে চট্টগ্রাম বন্দরে

বিএনপি সমর্থকের ওপর হামলার চেষ্টার অভিযোগ, রাশেদ প্রধানের দলের একজন আটক

বিএনপি সমর্থকের ওপর হামলার চেষ্টার অভিযোগ, রাশেদ প্রধানের দলের একজন আটক