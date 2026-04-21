Ajker Patrika
বাগেরহাট

অস্ত্রসহ আটক সুন্দরবনের ডাকাত ছোট সুমন বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড

মোংলা (বা‌গেরহাট) প্রতিনিধি
অস্ত্রসহ আটক সুন্দরবনের ডাকাত ছোট সুমন বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড
অস্ত্র, গোলাবারুদসহ আটক বনদস্যু সামাদ মোল্লা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড প‌শ্চিম জো‌নের প‌রিচালনায় এক অভিযানে সোমবার রাতে সুন্দরবনের বনদস্যু ছোট সুমন বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড অস্ত্র, গুলিসহ আটক হ‌য়ে‌ছেন। মঙ্গলবার কোস্ট গার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সুন্দরবন অঞ্চলে সক্রিয় সব বনদস্যুর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড কঠোর অবস্থানে রয়েছে। এর অংশ হিসেবে কোস্ট গার্ডের নেতৃত্বে ‘অপারেশন রিস্টোর পিস ইন সুন্দরবন’ এবং ‘অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ড’ নামে দুটি বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এই অভিযানের ধারাবাহিক সফলতা হিসেবে তৃতীয়বারের মতো অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ডের আওতায় অভিযান পরিচালনা করে দুর্ধর্ষ বনদস্যু ছোট সুমন বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড মো. আব্দুস সামাদ মোল্লাকে (৩৫) আটক করা হয়েছে।

তিনি বলেন, সামাদ মোল্লা সুন্দরবন থেকে বাগেরহাটের রামপাল থানাধীন শুকদাড়া বাজারসংলগ্ন এলাকায় পরিবারের সঙ্গে দেখা কর‌তে আস‌বেন, এমন তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল রাত ১০টায় কোস্ট গার্ড বেইস মোংলা ওই এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। সেখান থেকেই তাঁকে আটক করা হয়।

পরবর্তীকালে আটক বনদস্যু সামাদ মোল্লার তথ্যের ভিত্তিতে সোমবার রাত ২টায় মোংলা থানাধীন সুন্দরবনের নন্দবালা খালসংলগ্ন এলাকা থেকে একটি একনলা বন্দুক, একটি এয়ারগান ও দুটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। সামাদ মোল্লা বাগেরহাট জেলার রামপাল থানার বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ছোট সুমন বাহিনীর সেকেন্ড ইন কমান্ড হিসেবে সুন্দরবনে দস্যুতা করে আসছিলেন।

সাব্বির আলম সুজন বলেন, জব্দ করা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও আটক বনদস্যুর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। সুন্দরবনকে সম্পূর্ণরূপে দস্যুমুক্ত করতে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।

বিষয়:

বাগেরহাটআটকখুলনা বিভাগকোস্টগার্ডমোংলাজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

