রাজশাহী

রাজশাহী-১ আসনে মাত্র ৭৭৪ ভোটে জিতলেন জামায়াতের অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

চার দশক পর আবারও রাজশাহী-১ (গোদাগাড়ী-তানোর) আসনের এমপি নির্বাচিত হয়েছেন জামায়াতে ইসলামী কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক মুজিবুর রহমান। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি ১,৬৯,৭৮৪ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন।

তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দীন ১,৬৯,১০০ ভোট পেয়েছেন। অর্থাৎ মাত্র ৭৭৪ ভোটের ব্যবধানে অধ্যাপক মুজিবুর রহমান নির্বাচিত হয়েছেন।

উল্লেখ্য, ১৯৮৬ সালে এই আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

বিষয়:

রাজশাহী বিভাগরাজশাহীজামায়াতে ইসলামীত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
