রাজশাহীতে বাস-অটোরিকশার সংঘর্ষে গৃহবধূ নিহত, আহত ২

রাজশাহী নগরের অক্ট্রয় মোড় এলাকায় বাস ও অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে বেদেনা বেগম (৩০) নামের এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন। এই ঘটনায় তাঁর স্বামীসহ আরও দুজন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার বেলা ১১টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত বেদেনা রাজশাহীর দুর্গাপুর উপজেলার তালিসাবাসপুর গ্রামের মো. রেজ্জাকের স্ত্রী। তাঁর স্বামী রেজ্জাক (৪৫) এবং নগরের লক্ষ্মীপুর ভাটাপাড়া এলাকার মো. নাসির (৩০) নামের আরেক ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
নগরের মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ গোলাম কবির বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই স্থানীয় লোকজন আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক বেদেনাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ওসি জানান, নিহত নারীর লাশ হাসপাতালের মর্গে আছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
