রাবিতে শাটডাউনে শিক্ষার্থীরা অধিকারবঞ্চিত হচ্ছেন—ছাত্রশিবিরের কর্মসূচি ঘোষণা

রাবি প্রতিনিধি  
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) চলমান শাটডাউনের প্রতিবাদে কর্মসূচি ঘোষণা করেছে শাখা ছাত্রশিবির। কর্মসূচির অংশ হিসেবে আগামীকাল বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরির সামনে মানববন্ধন করবে তারা।

আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন শাখা ছাত্রশিবির সভাপতি মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।

কর্মসূচি প্রসঙ্গে শিবির সভাপতি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অযৌক্তিক শাটডাউন চলছে, এতে শিক্ষার্থীরা অধিকারবঞ্চিত হচ্ছেন। তাঁরা লাইব্রেরিতে পড়ালেখা করতে পারছেন না। এভাবে তাঁদের অনুচিত শাটডাউন চলতে দেওয়া যাবে না।

মোস্তাকুর রহমান জাহিদ বলেন, ‘তারা নির্বাচন পিছিয়ে সফল হয়েছে। এখন শাটডাউন কিসের। যদি পোষ্য কোটা ফিরিয়ে আনার জন্য শাটডাউন করে থাকে, তাহলে তাদের এই দাবি বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো পোষ্য কোটা ফিরিয়ে আনা হবে না। আর আমরা নির্ধারিত সময়ে (১৬ অক্টোবর) নির্বাচন আদায় করেই ছাড়ব।’

এর আগে শিক্ষক লাঞ্ছনার বিচারের দাবি ও পোষ্য কোটার দাবিতে আজ তৃতীয় দিনের মতো পূর্ণদিবস কর্মবিরতি পালন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মকর্তারা। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষাসহ সব প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
