এসি ল্যান্ড কার্যালয়ে ঢুকে হম্বিতম্বি, যুবককে দেড় বছর কারাদণ্ড

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনারের (এসি ল্যান্ড) কার্যালয়ে ঢুকে হম্বিতম্বি ও হুমকি দেওয়ার অপরাধে এক যুবককে দেড় বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০০ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দণ্ডপ্রাপ্ত যুবকের নাম নাইম আহমেদ (২৫)। তিনি পুঠিয়ার মাহেন্দ্রা গ্রামের নুর মোহাম্মদের ছেলে।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও পুঠিয়া উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শিবু দাস গতকাল সোমবার কারাদণ্ডের এই আদেশ দেন। আজ মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) এসি ল্যান্ড বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
শিবু দাস জানান, একটি জমির খারিজের জন্য গত রোববার থেকে তাঁর কার্যালয়ে আসেন নাইম আহমেদ। কিন্তু সেদিন জেলায় এসি ল্যান্ডের সভা থাকায় তিনি সেখানে অংশ নেন। ওই দিন পুঠিয়ায় একটি সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে সভা শেষে সরাসরি সেখানে চলে যান শিবু দাস। ফলে ওই দিন অফিসে যেতে তাঁর রাত হয়ে যায়।
এসি ল্যান্ড জানান, ওদিকে রোববার অফিসে গিয়ে তাঁকে না পেয়ে ক্ষুব্ধ হন নাইম। পরদিন সোমবার বিকেলে নাইম আবার এসি ল্যান্ডের কার্যালয়ে যান। এ সময় দুই পক্ষের শুনানি চলছিল। কিন্তু শুনানি চলাকালে নাইম অফিসে প্রবেশ করতে চাইলে অফিস সহকারী তাঁকে অপেক্ষা করতে বলেন। এতে রেগে গিয়ে নাইম অফিস সহকারীর সঙ্গে চোটপাট করেন।
শিবু দাস আরও জানান, যুবক নাইম ক্ষুব্ধ হয়ে হুমকি দিয়ে বলেন, এখানে ভূমি অফিসই থাকবে না। আর এসি ল্যান্ড কীভাবে এখানে চাকরি করেন, তা তিনি দেখে নেবেন। এ ধরনের হম্বিতম্বির পর তাঁকে আটক করা হয়। এরপর দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর অধীনে ১৮৬ ও ১৮৯ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে নাইমকে দেড় বছর কারাদণ্ড ও ৫০০ টাকা জরিমানা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শিবু দাস। ওই দিন সন্ধ্যায় তাঁকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়।
