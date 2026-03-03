Ajker Patrika
ফুটবল

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৩ মার্চ ২০২৬, ২১: ৪১
ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে
ইরানের ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে বেশি সময় বাকি নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-কানাডা-মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে যে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ হবে, তার মধ্যে আছে ইরানও। তবে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে খেলাধুলার ওপর। বার্তা সংস্থা এএফপির এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার পর পাল্টা জবাব দিচ্ছে ইরানও। যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের সংঘাত চলছে, সেই যুক্তরাষ্ট্রেই বিশ্বকাপের ম্যাচ খেলতে হবে ইরান ফুটবল দলকে। গ্রুপ ‘জি’-তে ইরানকে খেলতে হবে বেলজিয়াম, মিসর ও নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। যার মধ্যে দুটি ম্যাচ লস অ্যাঞ্জেলেসে এবং একটি সিয়াটলে হবে। লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রবাসী ইরানি বেশি থাকায় মাঠের ভেতরে ও বাইরে বড় ধরনের রাজনৈতিক উত্তেজনার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে কদিন ধরে চলা সংঘাতের কারণে ইরানের ঘরোয়া ফুটবল লিগ অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। নিরাপত্তার পাশাপাশি প্রতিবাদের ব্যাপারও রয়েছে। তাদের কাছে এখন বিশ্বকাপে অংশগ্রহণের ব্যাপারটা গৌণ হয়ে গিয়েছে। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহদি তাজ শনিবার বলেছিলেন, ‘এই হামলা ও নিষ্ঠুরতার প্রেক্ষিতে আমরা এই মুহূর্তে বিশ্বকাপকে আশার চোখে দেখতে পারি না।’

ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সামরিক যুদ্ধের কারণে ফিফা এথানে ‘ধীরে চলো’ নীতি গ্রহণ করেছে। বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্ব ফুটবলের অভিভাবক সংস্থা পর্যবেক্ষণ করছে বলে জানিয়েছেন সংস্থাটির মহাসচিব। ফিফার ২০২৬ বিশ্বকাপের বিধিমালার ৬ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, কোনো দেশ ‘ফোর্স ম্যাজর’ বা অনিবার্য কারণে সরে দাঁড়ালে ফিফা নিজস্ব বিবেচনায় বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারে। সেক্ষেত্রে ইরানের পরিবর্তে অন্য কোনো এশীয় দেশকে বিশ্বকাপে অন্তর্ভুক্ত করার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ্বকাপে রাজনৈতিক কারণে দল প্রত্যাহারের উদাহরণ খুব একটা নেই। তবে ১৯৯২ ইউরোতে বলকান যুদ্ধের কারণে যুগোস্লাভিয়াকে নিষিদ্ধ করে তাদের পরিবর্তে ডেনমার্ককে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। ইউক্রেন আক্রমণের কারণে রাশিয়াকেও আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে সাময়িক সময়ের জন্য স্থগিতাদেশ দিয়েছে ফিফা ও উয়েফা। এখন বিশ্বকাপে ইরান অংশ নেয় কি না, সেটা সময়ই বলে দেবে।

২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো ৪৮ দলের ফুটবল বিশ্বকাপ হতে যাচ্ছে। মার্কিন মুলুকে শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে নামবেন লিওনেল মেসি, রদ্রিগো দি পল, এমিলিয়ানো মার্তিনেজরা। কাতারে ২০২২ বিশ্বকাপ জিতে মেসি তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন পূরণ করেছেন। গ্রুপ পর্বে এবার আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া ও জর্ডানের বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা।

বিষয়:

খেলাফুটবলপাঠকের আগ্রহইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

ইরানে আর শাসকশ্রেণির পরিবর্তন চান না ট্রাম্প, শাসকদের আচরণ পরিবর্তন হলেই খুশি

ইরানে আর শাসকশ্রেণির পরিবর্তন চান না ট্রাম্প, শাসকদের আচরণ পরিবর্তন হলেই খুশি

খামেনি নন, নাটের গুরু আইআরজিসি—বোঝেননি ট্রাম্প

খামেনি নন, নাটের গুরু আইআরজিসি—বোঝেননি ট্রাম্প

ইরানকে ১০ বছর পরমাণু জ্বালানি কেনার টাকা দিতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

ইরানকে ১০ বছর পরমাণু জ্বালানি কেনার টাকা দিতে চেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

ইসরায়েলের চাপেই যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে তোলপাড়

সম্পর্কিত

শান্তদের হারিয়ে চার বছর পর চ্যাম্পিয়ন মধ্যাঞ্চল

শান্তদের হারিয়ে চার বছর পর চ্যাম্পিয়ন মধ্যাঞ্চল

‘এটাই হতো আমার জীবনের সেরা গোল’, ঋতুপর্ণার আফসোস

‘এটাই হতো আমার জীবনের সেরা গোল’, ঋতুপর্ণার আফসোস

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

ইরান কি যুক্তরাষ্ট্রে যাবে

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের বলি ইংল্যান্ডও

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের বলি ইংল্যান্ডও