কুমিল্লা

কুমিল্লার দেবিদ্বার: সময় বেঁধে দেওয়ার পরও দখলমুক্ত হয়নি ফুটপাত

  • সংসদ সদস্যের তিন দিনের আলটিমেটাম, সাত দিন পেরিয়ে গেলেও ফুটপাতে বহাল ব্যবসায়ীরা।
  • ক্ষণে ক্ষণে যানজটের সৃষ্টি, ভোগান্তি পথচারী ও চালক-যাত্রীদের।
  • কিচেন মার্কেটে ৬ মাস বিনা ভাড়ায় ব্যবসার সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হলেও আগ্রহ নেই।
দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি  
কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলার নিউমার্কেট এলাকায় ফুটপাতের ওপর দোকান বসিয়েছে ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীরা। এতে যানজটের সৃষ্টি হয়। গত সোমবার বিকেলে তোলা ছবি। আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার দেবিদ্বার উপজেলায় দোকান ব্যবসায়ীদের তিন দিনের মধ্যে ফুটপাত ছাড়ার জন্য সময় বেঁধে (আলটিমেটাম) দিয়েছিলেন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ (মো. আবুল হাসনাত)। নির্বিঘ্নে যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলের সুবিধার্থে ফুটপাত দখলকারীদর গত ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি এই আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। কিন্তু গতকাল মঙ্গলবার সাত দিন পেরিয়ে গেলেও ফুটপাত দখলমুক্ত হয়নি।

দেবিদ্বার নিউমার্কেট এলাকায় ঘুরে দেখা যায়, ক্ষুদ্র ও ভ্রাম্যমাণ ব্যবসায়ীরা আগের মতো ফুটপাত দখল করে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। পথচারীদের চলাচলে ভোগান্তি অব্যাহত রয়েছে। সড়ক সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় ক্ষণে ক্ষণে যানজটেরও সৃষ্টি হচ্ছে।

জানা গেছে, ব্যবসায়ীদের জন্য পুরান বাজারে পৌরসভার নির্মিত কিচেন মার্কেটে ৬ মাস বিনা ভাড়ায় ব্যবসার সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হলেও তাঁরা সেখানে যেতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। অন্যদিকে জেলা পরিষদ মার্কেটের নিচতলার অংশ প্রস্তুত করার কাজ চলতে দেখা গেছে।

ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করা কয়েকজন বলেন, আমরা এখান থেকে সরে গেলে ব্যবসা হবে না। যদি কাঁচাবাজার, মাছ-মাংস ও সবজির বাজারসহ সবকিছু একসঙ্গে স্থানান্তর করা হয়, তাহলে আমরাও সেখানে যাব।

এর আগে ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরে আইনশৃঙ্খলা সভায় এবং বিকেলে বাজার পরিদর্শনে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। তিনি তিন দিনের মধ্যে ফুটপাত ছেড়ে নির্ধারিত স্থানে সরে যাওয়ার আহ্বান জানান।

এ সময় জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে ফুটপাত দখলে রেখে ব্যবসা পরিচালনায় ‘জিরো টলারেন্স’ নীতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, নাগরিক সুবিধা বিঘ্নিত করে কোনোভাবেই ফুটপাতে ব্যবসা করতে দেওয়া হবে না। ব্যবসায়ীদের জেলা পরিষদ মার্কেট অথবা পৌরসভার মার্কেটে বসতে হবে। অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রাকিবুল ইসলাম বলেন, পুরান বাজারের পৌরসভার কিচেন মার্কেটে ব্যবসায়ীরা ৬ মাস বিনা ভাড়ায় ব্যবসা করতে পারবেন।

তবে সংসদ সদস্যের ঘোষণার বিষয়ে জানতে চাইলে ইউএনও বলেন, ‘জেলা পরিষদ মার্কেট নিয়ে প্রশাসনিকভাবে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলে থাকলে, সেটি তাঁর বক্তব্য। ইজারা ছাড়া জেলা পরিষদ মার্কেটে কাউকে বসানোর এখতিয়ার আমাদের নেই।’

বিষয়:

কুমিল্লাসংসদ সদস্যচট্টগ্রাম বিভাগদেবিদ্বারছাপা সংস্করণব্যবসায়ীহাসনাত আবদুল্লাহ
