দৌলতদিয়ায় ৬ ঘণ্টা পর ফের যানবাহন পারাপার শুরু

রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ৭ নম্বর ফেরিঘাটে যাত্রীবাহী একটি বাস পদ্মা নদীতে পড়ে যাওয়ার ঘটনায় প্রায় ৬ ঘণ্টা বন্ধ থাকার পর আজ শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে পুনরায় যানবাহন পারাপার শুরু হয়েছে।
সকাল সাড়ে ৯টার দিকে কুষ্টিয়া থেকে ঢাকাগামী এসবি সুপার ডিলাক্স পরিবহনের একটি বাস ফেরিতে ওঠার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যায়। তবে নিরাপত্তাব্যবস্থার অংশ হিসেবে নৌ পুলিশ আগেই বাসের সব যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়ায় প্রাণহানি এড়ানো সম্ভব হয়।
দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজ ও নিরাপত্তাজনিত কারণে ৭ নম্বর ফেরিঘাটে যানবাহন পারাপার বন্ধ রাখা হয়। পরে উদ্ধার কার্যক্রম শেষ হলে ঘাট দিয়ে ফেরিতে যানবাহন ওঠানামা আবার শুরু হয়।
জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে।
এর আগে গত ২৫ মার্চ বিকেল ৫টার দিকে সৌহার্দ্য পরিবহনের একটি বাস ফেরিতে ওঠার সময় পদ্মায় পড়ে যায়। এতে নারী, শিশুসহ ২৩ জনের প্রাণহানি ঘটে। এরপরই নিরাপত্তাব্যবস্থার অংশ হিসেবে আগে থেকে বাসের সব যাত্রীকে নামিয়ে দেওয়া শুরু করে নৌ পুলিশ।
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