দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ, একজন আটক

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে এক কিশোরীকে (১৪) দুই বন্ধু মিলে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। গতকাল শনিবার রাতে কিশোরীকে বাড়ি থেকে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করা হয়। পরে এলাকাবাসী ওই দুই তরুণের মধ্যে নাহিদুল ইসলাম নামের একজনকে মোটরসাইকেলসহ আটক করে আজ রোববার সকালে পুলিশে দিয়েছেন।
নাহিদুল ইসলাম (২০) গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের ফকিরপাড়ার এলেম মণ্ডলের ছেলে। তিনি উপজেলার ছোটভাকলা ইউনিয়নের বিলডাঙ্গা গ্রামে নানাবাড়িতে থেকে কলেজে পড়াশোনা করেন। এ ঘটনায় কিশোরীর মা বাদী হয়ে আজ দুপুরে গোয়ালন্দ ঘাট থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা করেছেন।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, সপ্তম শ্রেণিতে পড়ুয়া ওই কিশোরীর বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে রায়হান শেখ (২০) নামের এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। গতকাল রাত ১০টার দিকে তাকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে প্রেমিক রায়হান ও তাঁর বন্ধু নাহিদুল মোটরসাইকেলে করে কয়েক কিলোমিটার দূরে একটি মাঠে নিয়ে যান। এ সময় দুই বন্ধু মিলে পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করেন। রাত ১২টার দিকে কিশোরীকে এলাকায় নামিয়ে দেওয়ার সময় রায়হান পালিয়ে গেলেও স্থানীয় লোকজন নাহিদুলকে আটক করেন। পরে এলাকার মাতুব্বর ফরিদ মুন্সীর বাড়িতে আটকে রেখে সকালে পুলিশে খবর দেওয়া হয়।
গোয়ালন্দ ঘাট থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) রাশিদুল ইসলাম বলেন, কিশোরীকে দলবদ্ধভাবে ধর্ষণের অভিযোগে নাহিদুল নামের এক তরুণকে আটক করে থানায় আনা হয়েছে। এ ঘটনায় কিশোরীর মা বাদী হয়ে রায়হান ও তাঁর বন্ধু নাহিদুলকে অভিযুক্ত করে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে মামলা করেছেন। কিশোরীর মেডিকেল পরীক্ষা ও আটক তরুণকে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।
