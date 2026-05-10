Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

রিমান্ড শেষে কারাগারে মাদ্রাসাশিক্ষক, ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ১০ মে ২০২৬, ২০: ৫১
রিমান্ড শেষে কারাগারে মাদ্রাসাশিক্ষক, ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ
মাদ্রাসাশিক্ষক আমান উল্লাহ সাগর। ফাইল ছবি

নেত্রকোনার মদন উপজেলায় ১১ বছরের শিশু ধর্ষণের পর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক আমান উল্লাহ সাগরকে তিন দিনের রিমান্ড শেষে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁর ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার দুপুরে সাগরকে আদালতে হাজির করে পুলিশ ডিএনএ পরীক্ষার আবেদন জানায়। পরে নেত্রকোনার অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোহসিনা ইসলাম ওই আবেদন মঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

নেত্রকোনা কোর্ট পুলিশের ইন্সপেক্টর মোহাম্মদ রিয়াদ মাহমুদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, আদালত অভিযুক্তের ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ২ অক্টোবর বিকেলে ক্লাস শেষে সাগর ওই শিশুকে মাদ্রাসা-সংলগ্ন মসজিদে ঝাড়ু দিতে বলেন। অন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা চলে যাওয়ার পর তিনি শিশুটিকে নিজের কক্ষ পরিষ্কার করতে বলেন। সেখানে শিশুটিকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

এজাহারে আরও বলা হয়, বিষয়টি কাউকে জানালে শিশুটিকে মারধর ও মাদ্রাসা থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে একাধিকবার তাকে ধর্ষণ করা হয় বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

গত ১৮ এপ্রিল শিশুটির শারীরিক পরিবর্তন দেখে তার মা স্থানীয় একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে নিয়ে গেলে চিকিৎসক জানান, শিশুটি অন্তঃসত্ত্বা। এরপর গত ২৩ এপ্রিল অভিযুক্ত সাগর ও তাঁর ভাইয়ের বিরুদ্ধে মদন থানায় মামলা করেন শিশুটির মা। মামলায় সাগরের ভাইয়ের বিরুদ্ধে ঘটনা গোপন রাখতে ভয়ভীতি দেখানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।

পরে গত ৫ মে র‍্যাব-১৪ ময়মনসিংহের গৌরীপুর থেকে সাগরকে গ্রেপ্তার করে। গত বৃহস্পতিবার আদালত তাঁর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

মদন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম বলেন, ভুক্তভোগী শিশুর মায়ের করা মামলায় অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক সাগরকে তিন দিনের রিমান্ড শেষে আজ দুপুরে আদালতে হাজির করা হয়। পরে আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। একই সাথে তাঁর ডিএনএ পরীক্ষা করানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। এ মামলার সাগরের ভাই আদালত থেকে জামিন নিয়েছেন।

আরও পড়ুন :

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা শিশু, সেই মাদ্রাসাশিক্ষক ৩ দিনের রিমান্ডে

অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু: পলাতক মাদ্রাসাশিক্ষকের ভিডিও ভাইরাল, খুঁজে পাচ্ছে না পুলিশ

ধর্ষণে অন্তঃসত্ত্বা ১১ বছরের শিশু, অভিযুক্ত মাদ্রাসাশিক্ষক পলাতক

বিষয়:

ধর্ষণঅন্তঃসত্ত্বাডিএনএ টেস্টনেত্রকোনাশিশু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

মাদক কারবারিকে ছাড়াতে গিয়ে বিপাকে বিএনপি-জামায়াত নেতারা, সারা রাত থানায় আটকে রাখলেন ওসি

পুলিশি তদন্তে সরকারি প্রাথমিকে নির্বাচিত ১৪ হাজার শিক্ষক

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

‘টাকার বিনিময়ে’ সরকারি জমি অন্যদের দিচ্ছেন এসি ল্যান্ড

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

রাজশাহীর বাঘা: ৩ কোটি টাকার কাজে ভাগ চান এমপি চাঁদ

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

পুলিশে নিয়োগ: ৫০ হাজার কনস্টেবলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তদন্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সংবিধি না হওয়া পর্যন্ত ববিতে শিক্ষকদের পদোন্নতি হচ্ছে না: সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত

সম্পর্কিত

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক আটক

স্কুলছাত্রীকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মাদ্রাসাশিক্ষক আটক

শিশু রেশমির চোখ থেকে গুলি বের করা যায়নি, অবস্থা সংকটাপন্ন

শিশু রেশমির চোখ থেকে গুলি বের করা যায়নি, অবস্থা সংকটাপন্ন

দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ, একজন আটক

দুই বন্ধুর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ, একজন আটক

রিমান্ড শেষে কারাগারে মাদ্রাসাশিক্ষক, ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ

রিমান্ড শেষে কারাগারে মাদ্রাসাশিক্ষক, ডিএনএ পরীক্ষার নির্দেশ