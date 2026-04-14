Ajker Patrika
রাজবাড়ী

পাম্পে তেল নিতে এসে জরিমানা গুনলেন ৯ চালক

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি 
বৈধ কাগজপত্র ছাড়া জ্বালানি তেল কিনতে আসায় ৯ মোটরসাইকেলচালককে জরিমানা করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া জ্বালানি তেল নিতে এসে জরিমানা গুনেছেন মোটরসাইকেলচালকেরা। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) উপজেলার ভাই ভাই ফিলিং স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া জ্বালানি তেল কিনতে আসা ৯ মোটরসাইকেলচালককে আটক করে প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে মোট ৪ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

এ সময় পাম্প এলাকায় উপস্থিত অন্য মোটরসাইকেলচালকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় অনেক চালক তেল সংগ্রহ না করেই দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) এহসানুল হক শিপন জানান, জ্বালানি তেল সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের মোবাইল কোর্ট অব্যাহত থাকবে এবং আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

রাজবাড়ীঅভিযানঢাকা বিভাগজ্বালানি তেলজরিমানাজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

ইরান–যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি ৪৫ দিন বাড়ানোর চেষ্টা, আলোচনার পরবর্তী ভেন্যু নিয়ে মতবিরোধ

বড়পুকুরিয়া খনি: কয়লা এখন গলার কাঁটা

অবরোধে ক্ষুব্ধ ইরান আটকাতে পারে আরেক জলপথ, সিদ্ধান্ত পাল্টাতে যুক্তরাষ্ট্রকে সৌদির চাপ

পাকিস্তানের সরকারি হাসপাতালে ‘মৃত্যুফাঁদ’, এইচআইভি আক্রান্ত শত শত শিশু

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি-স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি-স্থিতিশীলতা রক্ষায় চীনা প্রেসিডেন্টের চার প্রস্তাব

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

এবার ডি‌সি বদলি নিয়ে অর্থ লেনদেনের অভিযোগ, আমির হামজাকে নোটিশ

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

শিবচরে মানব পাচার মামলায় পুত্রবধূ ও শ্বশুর গ্রেপ্তার

শিবচরে মানব পাচার মামলায় পুত্রবধূ ও শ্বশুর গ্রেপ্তার

আরব আমিরাতে বাংলাদেশি যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি হত্যা

আরব আমিরাতে বাংলাদেশি যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার, পরিবারের দাবি হত্যা

কুষ্টিয়ায় পীরকে হত্যা: সাবেক শিবির নেতার হুকুমে হামলা চালায় আসামিরা

কুষ্টিয়ায় পীরকে হত্যা: সাবেক শিবির নেতার হুকুমে হামলা চালায় আসামিরা