পাম্পে তেল নিতে এসে জরিমানা গুনলেন ৯ চালক

রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দিতে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া জ্বালানি তেল নিতে এসে জরিমানা গুনেছেন মোটরসাইকেলচালকেরা। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) উপজেলার ভাই ভাই ফিলিং স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া জ্বালানি তেল কিনতে আসা ৯ মোটরসাইকেলচালককে আটক করে প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে মোট ৪ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।
এ সময় পাম্প এলাকায় উপস্থিত অন্য মোটরসাইকেলচালকদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়। বৈধ কাগজপত্র না থাকায় অনেক চালক তেল সংগ্রহ না করেই দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) এহসানুল হক শিপন জানান, জ্বালানি তেল সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এই ধরনের মোবাইল কোর্ট অব্যাহত থাকবে এবং আইন অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
মাদারীপুর জেলার শিবচরে মানব পাচার মামলার আসামি পুত্রবধূ ও শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব। সোমবার (১৩ এপ্রিল) রাতে শিবচর উপজেলার পশ্চিম কাকৈর গ্রামের বাড়ি থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।২৪ মিনিট আগে
আরব আমিরাতের শারজায় মো. হেলাল (২৭) নামের এক প্রবাসী বাংলাদেশি যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ১১ এপ্রিল শারজা শহরের ১০ নম্বর ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় নিজ কর্মস্থলের টয়লেট থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় হেলালের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি কমলনগর উপজেলার চর মার্টিন ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের নূর আলমের ছেলে।৪২ মিনিট আগে
মামলার এজাহারে বলা হয়েছে, শিবিরের সাবেক নেতা খাজা আহম্মেদের হুকুমে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় আসামিরা।১ ঘণ্টা আগে
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের (এলজিইডি) উপসহকারী প্রকৌশলীকে মারধরের ঘটনায় মামলা হয়েছে। ভুক্তভোগী উপসহকারী প্রকৌশলী মো. তরিকুল ইসলাম বাদী হয়ে নবীনগর থানায় মামলাটি করেন।১ ঘণ্টা আগে