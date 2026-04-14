নওগাঁর ধামইরহাটে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদ্যাপন করেছে উপজেলা প্রশাসন। দিবসটি উপলক্ষে মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকাল থেকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ভিড় জমায় হাজারো মানুষ। উৎসবের আমেজে পুরুষেরা রঙিন পাঞ্জাবি ও গামছা এবং নারীরা লাল পাড়ের শাড়ি ও বাহারি ফুলে সেজে বৈশাখ বরণ করতে উৎসবে যোগ দেন। বাদ যায়নি শিশুরাও।
আজ সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রশান্ত চক্রবর্তী। এরপর তাঁর নেতৃত্বে একটি বৈশাখী শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভাযাত্রাটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়। এতে নানা রঙের ব্যানার, ফেস্টুন, মুখোশ, ঢাকঢোল এবং গ্রামীণ ঐতিহ্যের মাছ ধরার জালসহ বর্ণিল সাজে অংশ নেয় সব বয়সী মানুষ। উপজেলা পরিষদ চত্বরের সড়কে আঁকা শৈল্পিক আলপনা পথচারীদের মুগ্ধ করে।
শোভাযাত্রা শেষে উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিল্পকলা একাডেমি ও এপি ওয়ার্ল্ড ভিশনসহ বিভিন্ন সংগঠনের শিল্পীরা গান ও নাচ পরিবেশন করেন। পরে বাঙালির ঐতিহ্যবাহী বিলুপ্তপ্রায় মৃৎশিল্প এবং ভাপা পিঠাসহ নানান খাবারের আয়োজনে বৈশাখী মেলার উদ্বোধন করেন ইউএনও। মেলা প্রাঙ্গণ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় নারী-পুরুষের উপস্থিতিতে মুখর হয়ে ওঠে।
দুপুরে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী ‘বালিশ বদল’ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে বিজয়ী নারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিকেলে পুরস্কার বিতরণের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী এই উৎসবের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আশীষ কুমার সরকার, ধামইরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিন্টু রহমান, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা কামরুজ্জামান সরদার, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা এ টি এম ফসিউল আলম এবং উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) মনছুর আলীসহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রধানেরা।
ময়মনসিংহের ভালুকায় দলীয় কার্যালয় খোলা নিয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় বাবা-ছেলেকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বিকেলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।১০ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম নগরের সাবেক মেয়র এম মনজুর আলমের বাড়িতে এসে ছাত্রদল-যুবদলের নেতা-কর্মীদের তোপের মুখে পড়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় নেতা ও জাতীয় সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বিকেলে তিনি সাবেক এই মেয়রের কাট্টলীর বাড়িতে এসে তোপের মুখে পড়েন।৪০ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, ‘সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় ড. ইউনূস যখন ডেকেছিলেন জুলাই সনদে সই করার জন্য, প্রথমে বিএনপি গিয়েছিল। বিএনপি জুলাই সনদে সই করে এসেছে। কাজেই যেই জুলাই সনদে বিএনপি সই করে এসেছে, সেই জুলাই সনদের প্রত্যেকটি অক্ষর, প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি লাইন ইনশা আল্লাহ আমরা বাস্তবায়ন করব।৪৩ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ স্থলবন্দর দিয়ে ‘রেড গ্রাস’ বা ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ পরিচয়ে আমদানি করা প্রায় ৮ কোটি টাকা মূল্যের জাফরান আটক করেছে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ। শুল্ক ফাঁকি দিতে উচ্চমূল্যের এই জাফরানকে সাধারণ পণ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে আনা হয়েছিল।১ ঘণ্টা আগে