আমেরিকার খাল-বিল এশিয়ান কার্পের দখলে, আতঙ্কে হেলমেট পরছেন জেলেরা

যুক্তরাষ্ট্রের মধ্য বা ‘হার্টল্যান্ড’ অঞ্চলে বর্তমানে এক অদ্ভুত সংকট দেখা দিয়েছে। নদীগুলোতে মাছ ধরতে গিয়ে জেলেরা মাছ ধরার চেয়ে বরং মাছের আঘাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করছেন বেশি। ‘এশিয়ান কার্প’ প্রজাতির মাছ জল থেকে লাফিয়ে নৌকায় জেলেদের ওপর আছড়ে পড়ছে, ফলে অনেকেই এখন আত্মরক্ষার জন্য মাথায় ফুটবল হেলমেট ও বিশেষ সুরক্ষা সরঞ্জাম ব্যবহার করছেন।
ইলিনয় ও লুইসিয়ানার নদীগুলোতে সিলভার, বিগহেড, গ্রাস ও ব্ল্যাক কার্পের দাপট এখন চরমে। ক্লিন্ট কার্টার নামের এক জেলে জানান, ৩০ পাউন্ড ওজনের একটি মাছ লাফিয়ে উঠে তাঁর বুকে সজোরে আঘাত করেছিল। তাঁর এক বন্ধু মাঝনদীতেই জ্ঞান হারিয়েছিলেন, কারণ, একটি উড়ন্ত কার্প সরাসরি তাঁর দুই চোখের মাঝে আঘাত করে তাঁকে আহত করেছিল। অন্য একজনের নাক ভেঙে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে।
ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভের মতে, নৌকার ইঞ্জিনের শব্দে ভয় পেয়ে এই মাছগুলো জল থেকে প্রায় ১০ ফুট উঁচুতে লাফিয়ে উঠতে পারে।
পিওরিয়ার বাসিন্দা ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মী নেট ওয়ালিক তাঁর বাচ্চাদের নিয়ে নদীতে যাওয়ার সময় হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক করেছেন। মাছ ধরার সময় মাছের আঘাত থেকে বাঁচতে তিনি নৌকার চারদিকে খাঁচা তৈরি করেছেন। ওয়ালিক নিজে ওয়াটার স্কিইং করার সময় হেলমেট পরেন, কারণ, একবার মাছের আঘাতে তাঁর শরীরের স্পর্শকাতর অঙ্গে গুরুতর চোট লেগেছিল। এখন তিনি পর্যটকদের ‘বো-ফিশিং’ (ধনুক দিয়ে মাছ শিকার) করাতে নিয়ে যান এবং নৌকার চারপাশে জাল দিয়ে বেড়া তৈরি করেন, যাতে মাছ কারোর মাথায় আঘাত করতে না পারে।
এশিয়ান কার্প মূলত চীন ও রাশিয়ার মাছ। ১৯৭০-এর দশকে জলাশয়ের শৈবাল পরিষ্কার করার জন্য এগুলো যুক্তরাষ্ট্রে আনা হয়েছিল। কিন্তু বন্যার সময় এগুলো নদীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানীয় মাছের খাদ্য ও বাসস্থান দখল করে নেয়। বর্তমানের বড় উদ্বেগ হলো, এই কার্পগুলো বড় হ্রদগুলোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যদি তারা সেখানে পৌঁছে যায়, তবে ওই অঞ্চলের ৫ বিলিয়ন ডলারের স্থানীয় ওয়ালআই, ব্যাস ও ট্রাউট মাছের শিল্প হুমকির মুখে পড়বে।
মিশিগানের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমার ও ইলিনয়ের গভর্নর জে বি প্রিটজার এই মাছের গতিরোধ করতে নদীতে বৈদ্যুতিক ঢাল, বুদবুদের পর্দা ও উচ্চ শব্দতরঙ্গ তৈরির জন্য ফেডারেল তহবিলের দাবি জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও এই মাছকে ‘অত্যন্ত সহিংস ও ধ্বংসাত্মক’ হিসেবে বর্ণনা করে হ্রদগুলো রক্ষার আশ্বাস দিয়েছেন।
মাছের সংখ্যা কমাতে ইলিনয় সরকার এক অভিনব কৌশল নিয়েছে। তারা এই মাছের নাম বদলে রেখেছে ‘কপি’, যা ‘copious’ (প্রচুর) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। নাম বদলানোর উদ্দেশ্য হলো, মানুষের মনে এই মাছ সম্পর্কে রুচি বাড়ানো। শেফরা বলছেন, এসব মাছ খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু হলেও এতে প্রচুর কাঁটা থাকে। তাই এখন এসব মাছ দিয়ে ফিশ কেক বা ক্রোকোয়েট তৈরি করে তা জনপ্রিয় করার চেষ্টা চলছে।
ফরাসি শেফ ফিলিপ পারোলা তাঁর রান্নার বইয়ে এই কার্পের রেসিপি যুক্ত করেছেন এবং স্লোগান দিয়েছেন, ‘জিততে না পারলে খেয়ে ফেলো!’। তবে যতক্ষণ না মানুষ এই মাছের স্বাদ গ্রহণ করে এর সংখ্যা কমিয়ে আনছে, ততক্ষণ মার্কিন জেলেদের জন্য হেলমেটই একমাত্র ভরসা।
যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার তপ্ত মরুভূমি। মাইলের পর মাইল কেবল ধূ-ধূ প্রান্তর আর ঝোপঝাড়। এই জনমানবহীন রুক্ষ প্রকৃতির মাঝখানেই হঠাৎ চমকে দেবে একটি সাবমেরিন! আর তার পাশেই পতপত করে উড়ছে একটি অজানা পতাকা। এটি কোনো মরীচিকা নয়, বরং বিশ্বের কনিষ্ঠতম এক ‘ক্ষুদ্র রাষ্ট্র’ বা মাইক্রোনেশন, যার নাম ‘রিপাবলিক৭ দিন আগে
ইউরোপে অদ্ভুত এই চুরির ঘটনায় বিশ্বজুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। গয়না বা টাকা নয়, এবার চুরি হয়েছে বিপুল পরিমাণ চকলেট। গত সপ্তাহে ইতালির একটি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে পোল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হওয়া একটি ট্রাক রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। ট্রাকটিতে ছিল প্রায় ১২ টন ওজনের ৪ লাখ ১৩ হাজার ৭৯৩টি কিটক্যাট বার।১৩ দিন আগে
২০২৬ সালে যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপ। ৪৮ দলের অংশগ্রহণে আগামী ১১ জুন মেক্সিকো সিটির স্টেডিয়ামে পর্দা উঠবে এই আসরের। এরপর ১৯ জুলাই নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে ফাইনালের মধ্য দিয়ে পর্দা নামবে।১৩ দিন আগে
ইতালিতে এক ভিন্নধর্মী ‘স্পাইডার-ম্যান’ এখন মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি কোনো সিনেমার চরিত্র নন, বরং বাস্তব জীবনের এক মানবিক নায়ক। ৩২ বছর বয়সী ম্যাটিয়া ভিলারদিতা পেশায় একজন ডক শ্রমিক। তবে অবসর সময়ে তিনি স্পাইডার-ম্যানের পোশাক পরে অসুস্থ শিশুদের মুখে হাসি ফোটান।১৪ দিন আগে