ফেরিঘাটে বাসডুবি: তদন্তে দুই কমিটি, তিন কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়া তিন নম্বর ফেরিঘাটের পন্টুনে বাসডুবির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন সংস্থার (বিআইডব্লিউটিসি) চেয়ারম্যান মো. সলিম উল্লাহ। এদিকে এ দুর্ঘটনা তদন্তে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।
রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসনের একটি কমিটি তিন কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেবে। এ ছাড়া নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের পাঁচ সদস্যের আরেকটি কমিটি তিন কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেবে। আজ দুপুরে রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক সুলতানা আক্তার এ কথা জানিয়েছেন।
এদিকে আজ দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে বিআইডব্লিউটিসি চেয়ারম্যান মো. সলিম উল্লাহ বলেন, ‘ফেরির পন্টুনগুলোতে রেলিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে, যেন ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে। যারা ফেরি ও ঘাট ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত, তাদের আধুনিক মানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।’
গতকাল বুধবার বিকেল সোয়া ৫টার দিকে দৌলতদিয়া ঘাটে নদী পাড়ি দিতে অপেক্ষমাণ ঢাকাগামী একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পন্টুন থেকে পদ্মা নদীতে পড়ে যায়। বাসটি যাত্রা শুরু করেছিল কুষ্টিয়ার কুমারখালী থেকে। ঢাকার উদ্দেশে বাসটি ছাড়ার সময় মাত্র যাত্রী ছিলেন ছয়জন। এরপর একে একে বিভিন্ন কাউন্টার থেকে যাত্রী ওঠানো হয়। সব মিলিয়ে বাসটি কমপক্ষে ৫০ যাত্রী ছিলেন বলে কাউন্টার মাস্টার জানিয়েছেন। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের রাজবাড়ী সদর ও গোয়ালন্দ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জের আরিচা এবং ঢাকা হেড কোয়ার্টারের পাঁচটি ইউনিটের সদস্যরা ঘটনাস্থলে হতাহত ব্যক্তিদের উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন।
আজ সরেজমিনে দেখা গেছে, ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট এবং নৌবাহিনীর দুটি ডুবুরি দলের সদস্যদের উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছেন। ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সদস্য, কোস্ট গার্ডের সদস্য, পুলিশ সদস্য এবং উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা রয়েছেন।
দৌলতদিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাথী দাস বলেন, এখন পর্যন্ত (বৃহস্পতিবার বেলা ৩টা) মোট ২৬ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে পুরুষ ৮ জন, নারী ১১ জন, ছেলেশিশু ৪টি এবং মেয়েশিশু ৩টি। তাঁদের মধ্যে ২৩ জনের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। বাকিদের লাশ রাজবাড়ী সদর হাসপাতালে রাখা হয়েছে।
মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান চলাকালে পটুয়াখালীর বাউফলে বিএনপি ও জামায়াতের নেতা-কর্মীদের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা থেকে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। এতে ওহিদুজ্জামান নামের একজন আহত হয়েছেন।৫ মিনিট আগে
ফুয়েল কার্ড দেখিয়ে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করতে হবে—এমন ঘোষণা দেওয়ার ২ ঘণ্টার মধ্য সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছে সাতক্ষীরা জেলা প্রশাসন। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, শুধু মোটরসাইকেলের কাগজপত্র দেখিয়ে সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত ফিলিং স্টেশন থেকে জ্বালানি তেল সংগ্রহ করা যাবে।১১ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে চট্টলা এক্সপ্রেস ট্রেনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দুটি বগিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চার সদস্যর তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) দুপুরে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চল কর্তৃপক্ষ এই তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাইয়ান, তাঁর মা রেহানা আক্তার ও ভাগনে তাজবিদের জানাজা শেষে ভবানীপুর কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হয়। একই পরিবারে তিনজনের মৃত্যুতে এলাকায় শোকের পরিবেশ বিরাজ করছে।২৪ মিনিট আগে