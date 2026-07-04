Ajker Patrika
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পিরোজপুর

বলেশ্বর নদে মাছ ধরার ট্রলার থেকে পড়ে জেলে নিখোঁজ

পিরোজপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ জুলাই ২০২৬, ১৬: ২০
বলেশ্বর নদে মাছ ধরার ট্রলার থেকে পড়ে জেলে নিখোঁজ
জিয়ানগর ব্রিজের তিন নম্বর পিলারের নিচে ট্রলার থেকে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হন মাহালুম ব্যাপারী। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের জিয়ানগর ব্রিজ-সংলগ্ন বলেশ্বর নদে মাছ ধরার ট্রলার থেকে পড়ে মাহালুম ব্যাপারী নামে এক জেলে নিখোঁজ হয়েছেন। আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ জেলের বাড়ি বাগেরহাটের মোরেলগঞ্জ উপজেলার পূর্ব চণ্ডিপুর গ্রামে।

নিখোঁজ মাহালুম ব্যাপারী (৬০) বুরজুক আলী ব্যাপারীর ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ‘মায়ের দোয়া’ নামের একটি মাছ ধরার ট্রলার নিয়ে জিয়ানগর ব্রিজের তিন নম্বর পিলারের নিচ থেকে সাগরে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার প্রস্তুতিকালে অসাবধানতাবশত মাহালুম ব্যাপারী ট্রলার থেকে বলেশ্বর নদে পড়ে যান। এর পর থেকে তিনি নিখোঁজ।

ট্রলারের মাঝি হাফিজুল ব্যাপারী জানান, সকাল ১০টার দিকে ট্রলার নিয়ে সাগরে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময় হঠাৎ মাহালুম ব্যাপারী নদীতে পড়ে যান। তাৎক্ষণিকভাবে তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা করা হলেও তিনি পানিতে তলিয়ে যান।

উদ্ধারকারী ট্রলারে ফিরেছেন দেড় শতাধিক জেলে, এখনো নিখোঁজ ২৫০উদ্ধারকারী ট্রলারে ফিরেছেন দেড় শতাধিক জেলে, এখনো নিখোঁজ ২৫০

ঘটনার পরপরই স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার তৎপরতা শুরু করেন। পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।

জিয়ানগর ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত স্টেশন কর্মকর্তা নুরুজ্জামান বলেন, ‘আমাদের উদ্ধার অভিযান চলমান। বরিশাল থেকে ডুবুরি দল ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হয়েছে। তারা পৌঁছানোর পর আরও ব্যাপকভাবে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হবে।’

বিষয়:

জেলেনিখোঁজপিরোজপুরবরিশাল বিভাগজেলার খবরফায়ার সার্ভিস
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