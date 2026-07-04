Ajker Patrika
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খাগড়াছড়ি

জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার চেষ্টা, নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ নেতা আটক

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে আগুন দেওয়ার চেষ্টা, নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ নেতা আটক
আটক নুরুল আলম রনি। ছবি: সংগৃহীত

খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ মাঠে স্থাপিত জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়ার চেষ্টাকালে নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগের জেলা শাখার সাবেক সহসভাপতি নুরুল আলম রনিকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার (৩ জুলাই) রাত পৌনে ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে।

খাগড়াছড়ি সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কায় কিসলু বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, শুক্রবার রাত ১০টার দিকে কয়েক ব্যক্তি কলেজ মাঠে স্থাপিত জুলাই স্মৃতিস্তম্ভে পেট্রল ঢেলে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করেন। পরে তাঁরা ঘটনাটির ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন।

ওসি বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে শুক্রবার রাত ৩টার দিকে অভিযান চালানো হয়। এ সময় শালবন হরিনাথপাড়া এলাকার মো. হাসানুলকে পাওয়া যায়নি। তবে জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি নুরুল আলম রনিকে আটক করা হয়। এই ঘটনায় আরও একজনকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

কায় কিসলু বলেন, এই ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

খাগড়াছড়িআটকপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগছাত্রলীগ
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