নাইক্ষ্যংছড়িতে ৬ রাবার শ্রমিককে অপহরণ

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির আলিক্ষ্যং এলাকার একটি রাবার বাগানের বাসা থেকে ছয় রাবার শ্রমিককে অপহরণ করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল শুক্রবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে বাইশারী ইউনিয়নের আলিক্ষ্যং মৌজার বড়ই ঝিরি এলাকায় কাওছারের বাগানের বাসা থেকে তাঁদের অপহরণ করা হয়।
আলিক্ষ্যং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ বিলেত্য চাকমা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে বাইশারী ইউনিয়নের আলিক্ষ্যং মৌজার বড়ই ঝিরি এলাকায় কাওছারের বাগানের বাসা থেকে তাঁদের অপহরণ করা হয়।
শনিবার (৪ জুলাই) বিকেলে নাইক্ষ্যংছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক বলেন, তাঁরা যেহেতু রোহিঙ্গা শ্রমিক, সেহেতু নাম-ঠিকানা এখনো পাওয়া যায়নি।
পুলিশ ও বাগানের মালিক জানিয়েছেন, অপহৃত শ্রমিকেরা আগের দিন পার্শ্ববর্তী বাবুল কোম্পানির মালিকানাধীন রাবার বাগানে কাজ করেন। সেখানে কাজ শেষ করে কাওছারের রাবার বাগানে জঙ্গল পরিষ্কারের কাজে যোগ দেন। কাজ শেষ করে রাতে রোহিঙ্গা শ্রমিকেরা বাগানে স্টাফের ঘরে অবস্থান নিয়েছিলেন। এ সময় রাতে একদল সশস্ত্র লোক সেখানে গিয়ে তাঁদের হাত বেঁধে নিয়ে যায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, অপহরণকারীরা স্বশস্ত্র ছিল। তাদের মুখে মাস্ক ছিল। তাদের সংখ্যা সাত থেকে আটজন।
পুলিশ জানায়, তারা অপহৃত ব্যক্তিদের উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে ৪ জুলাই বিকেল ৪টা পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।
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