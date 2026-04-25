Ajker Patrika
পিরোজপুর

পিরোজপুরে ট্রান্সমিটার চুরি করতে গিয়ে প্রাণ গেল যুবকের

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরের মঠবাড়িয়ায় ট্রান্সমিটার চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুতায়িত হয়ে মো. রাসেল হাওলাদার (৩৬) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার সকালে স্থানীয় লোকজন বিদ্যুতের খুঁটির নিচে তাঁকে বাঁ হাত ও দুই পায়ের কিছু অংশ পোড়াসহ মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। এর আগে গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার পরে মঠবাড়িয়া পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের মাতুব্বর ব্রিজ-সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বলে নিশ্চিত করেছেন মঠবাড়িয়া থানার ওসি মো. রবিউল ইসলাম।

নিহত রাসেল হাওলাদার মঠবাড়িয়া পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের দক্ষিণ মিঠাখালী গ্রামের মনসুর হাওলাদারের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টার পরে রাসেল হাওলাদার বৈদ্যুতিক ট্রান্সমিটার চুরি করতে গেলে বিদ্যুতায়িত হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। আজ সকালে স্থানীয় লোকজন বিদ্যুতের খুঁটির নিচে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। খবর পেয়ে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ থানায় নিয়ে যায়।

মঠবাড়িয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রবিউল ইসলাম বলেন, গতকাল গভীর রাতে রাসেল ট্রান্সফরমার চুরি করতে বিদ্যুতের খুঁটির ওপরে ওঠেন। একপর্যায়ে তিনি বিদ্যুতায়িত হয়ে মাটিতে পড়ে মারা যান। এ বিষয়ে মঠবাড়িয়া থানায় অপমুত্যৃর মামলা হয়েছে।

