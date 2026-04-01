জেলের জালে করাতি হাঙর, বিক্রি হলো ৮ লাখ টাকায়

২৫ মণ (আনুমানিক) ওজনের একটি করাতি হাঙর ধরা পড়েছে বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী এলাকা পিরোজপুরের কাঠালিয়া উপজেলার জেলেদের জালে। আজ বুধবার (১ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে মঠবাড়িয়া মাছ বাজারে হাঙরটি কেটে ৮ লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়।
স্থানীয় শত শত মানুষ মাছটি কিনতে এবং দেখতে মাছ বাজারে ভিড় করে। এর আগে মঙ্গলবার দুপুরে মাছটি একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে করে শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করা হয় এবং মাইকিং করা হয় মাছটি বিক্রির জন্য। হাঙরটি ৫ লাখ টাকা দামে ক্রয় করেছেন বলে জানান মাছ ব্যবসায়ীরা।
জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোরে কাঠালিয়া উপজেলার আমুয়া মৎস্য বন্দরে হাঙরটি নিলামে তোলা হয়। পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া পৌরসভার মাছ বাজারের আড়তের ইজারাদার মো. মোস্তফা কামাল ও মো. জসিম শরিফ ৫ লাখ টাকায় এটি কেনেন জেলেদের কাছ থেকে।
মাছটি মঠবাড়িয়ায় আনার পর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়।
জসিম শরিফ বলেন, ‘মাছটি আমরা ৫ লাখ টাকায় কিনেছি। এটি পাথরঘাটা বাজারে ৪ হাজার টাকা ভাগে বিক্রি করা হতো। কিন্তু আমি মঠবাড়িয়ার মানুষ, তাই এখানকার মানুষের জন্য ২ হাজার টাকা ভাগে বিক্রি করেছি। স্থানীয় লোকজন এত বড় মাছ ২ হাজার টাকা ভাগে পেয়ে সানন্দে নিয়েছে।’
মাছের ক্রেতা হান্নান মিয়া বলেন, ‘এত বড় মাছ আমরা আগে কখনো পাইনি। অনেক বড় মাছ মাত্র ২ হাজার টাকা ভাগে বিক্রি হয়েছে। তাই সবাই মাছ কিনতে পেরেছে। এত বড় মাছ এত কম টাকায় পেয়ে সবাই খুশিতে কিনেছে।’
স্থানীয় ক্রেতা মিরাজ বলেন, ‘এটা কি মাছ, নাকি জলজ দানব। এমন আকৃতির মাছের দেখা পাওয়া ভগ্যের ব্যাপার।’
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জীব বলেন, অনেক বড় একটি করাতি হাঙর কাঠালিয়ার জেলেদের জালে ধরা পড়ে। মঠবাড়িয়া বাজারের আড়তদারেরা মাছটি কিনেছেন। সহজে এগুলোর দেখা মেলে না। গভীর সাগরে থাকে। তারপরও জেলেদের জালে এটি ধরা পড়েছে।
