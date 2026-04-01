Ajker Patrika
পিরোজপুর

জেলের জালে করাতি হাঙর, বিক্রি হলো ৮ লাখ টাকায়

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরের কাঁঠালিয়ায় ধরা পড়া করাতি হাঙর। ছবি: আজকের পত্রিকা

২৫ মণ (আনুমানিক) ওজনের একটি করাতি হাঙর ধরা পড়েছে বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী এলাকা পিরোজপুরের কাঠালিয়া উপজেলার জেলেদের জালে। আজ বুধবার (১ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে মঠবাড়িয়া মাছ বাজারে হাঙরটি কেটে ৮ লাখ টাকায় বিক্রি করা হয়।

স্থানীয় শত শত মানুষ মাছটি কিনতে এবং দেখতে মাছ বাজারে ভিড় করে। এর আগে মঙ্গলবার দুপুরে মাছটি একটি ইঞ্জিনচালিত ভ্যানে করে শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করা হয় এবং মাইকিং করা হয় মাছটি বিক্রির জন্য। হাঙরটি ৫ লাখ টাকা দামে ক্রয় করেছেন বলে জানান মাছ ব্যবসায়ীরা।

জানা গেছে, মঙ্গলবার ভোরে কাঠালিয়া উপজেলার আমুয়া মৎস্য বন্দরে হাঙরটি নিলামে তোলা হয়। পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া পৌরসভার মাছ বাজারের আড়তের ইজারাদার মো. মোস্তফা কামাল ও মো. জসিম শরিফ ৫ লাখ টাকায় এটি কেনেন জেলেদের কাছ থেকে।

মাছটি মঠবাড়িয়ায় আনার পর খবর ছড়িয়ে পড়লে এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যপক কৌতূহল সৃষ্টি হয়।

জসিম শরিফ বলেন, ‘মাছটি আমরা ৫ লাখ টাকায় কিনেছি। এটি পাথরঘাটা বাজারে ৪ হাজার টাকা ভাগে বিক্রি করা হতো। কিন্তু আমি মঠবাড়িয়ার মানুষ, তাই এখানকার মানুষের জন্য ২ হাজার টাকা ভাগে বিক্রি করেছি। স্থানীয় লোকজন এত বড় মাছ ২ হাজার টাকা ভাগে পেয়ে সানন্দে নিয়েছে।’

মাছের ক্রেতা হান্নান মিয়া বলেন, ‘এত বড় মাছ আমরা আগে কখনো পাইনি। অনেক বড় মাছ মাত্র ২ হাজার টাকা ভাগে বিক্রি হয়েছে। তাই সবাই মাছ কিনতে পেরেছে। এত বড় মাছ এত কম টাকায় পেয়ে সবাই খুশিতে কিনেছে।’

স্থানীয় ক্রেতা মিরাজ বলেন, ‘এটা কি মাছ, নাকি জলজ দানব। এমন আকৃতির মাছের দেখা পাওয়া ভগ্যের ব্যাপার।’

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জীব বলেন, অনেক বড় একটি করাতি হাঙর কাঠালিয়ার জেলেদের জালে ধরা পড়ে। মঠবাড়িয়া বাজারের আড়তদারেরা মাছটি কিনেছেন। সহজে এগুলোর দেখা মেলে না। গভীর সাগরে থাকে। তারপরও জেলেদের জালে এটি ধরা পড়েছে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন আর্টেমিস নভোচারীদের ৪০ মিনিট, কী ঘটবে তখন

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

মৌলভীবাজারে উপজেলা পর্যন্ত চালু হচ্ছে আইসোলেশন কর্নার

মৌলভীবাজারে উপজেলা পর্যন্ত চালু হচ্ছে আইসোলেশন কর্নার

ফেসবুক পেজ ফিরে পেলেন ভাইরাল তাজু ভাই

ফেসবুক পেজ ফিরে পেলেন ভাইরাল তাজু ভাই

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নোয়াখালীর চাটখিলে আগুনে পোড়ানো মৃতদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০

নেত্রকোনায় ফসলরক্ষা বাঁধ নিয়ে দুই ইউনিয়নের কৃষকদের সংঘর্ষ, আহত ২০