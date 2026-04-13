Ajker Patrika
পিরোজপুর

পিরোজপুরে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান: ৩ লাখ টাকা জরিমানা

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুরে অবৈধ ইটভাটায় অভিযান চালিয়ে জরিমানা আদায় করেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুর সদর উপজেলায় অবৈধ ইটভাটায় অভিযানে চালিয়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট তিন লাখ টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে পরিবেশ সুরক্ষায় একটি ইটভাটার আগুন নিভিয়ে দিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। গতকাল রোববার (১২ এপ্রিল) বিকেলে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হুলারহাট এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে অবৈধভাবে জ্বালানি কাঠ ব্যবহার করে ইট পোড়ানোর দায়ে ‘রাহি ব্রিকস’কে দুই লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি পরিবেশের ক্ষতি রোধে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় ভাটার আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়া ‘মেসার্স অভি ব্রিকস’কে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও পরিবেশগত ছাড়পত্র ছাড়াই ইটভাটা স্থাপনের অপরাধে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইনে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাহিদ আল আসিফ ও ফারদীন মনীর অর্ণব। এ সময় পিরোজপুর পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নিখিল চন্দ্র ঢালী, ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশের একটি বিশেষ টিম উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নাহিদ আল আসিফ বলেন, পরিবেশ রক্ষায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। আইন অমান্য করে কেউ ইটভাটা পরিচালনা করলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

বিষয়:

পিরোজপুরইটভাটাঅভিযানবরিশাল বিভাগপিরোজপুর সদরজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
