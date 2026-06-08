Ajker Patrika
নেত্রকোণা

কলমাকান্দায় পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
কলমাকান্দায় পুকুরে ডুবে শিশুর মৃত্যু
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার কলমাকান্দা উপজেলার খারনৈ ইউনিয়নের বামনগাঁও গ্রামে পুকুরের পানিতে ডুবে সাদিয়া নামে ১৪ মাস বয়সী এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সাদিয়া ওই গ্রামের রাহাত আলী ও নুরনাহার বেগম দম্পতির ছোট মেয়ে।

পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে পরিবারের সদস্যদের অগোচরে সাদিয়া বাড়ি থেকে বের হয়ে প্রতিবেশীর বাড়ির যাওয়ার পথে পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়। এ সময় সালমা নামের এক প্রতিবেশী নারী বিষয়টি টের পেয়ে আশপাশের লোকজনকে ডাক দেন।

খবর পেয়ে সাদিয়ার পরিবারের সদস্য ও স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে দ্রুত এসে পুকুরে তল্লাশি শুরু করেন। দীর্ঘ সময় পর পুকুরের পানিতে সাদিয়ার নিথর দেহ ভাসতে দেখা যায়। পরে তাকে উদ্ধার করে কলমাকান্দা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক ডা. তানজিনা আক্তার সেতু পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।

কলমাকান্দা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) সজল সরকার বলেন, সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরিসহ প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়ার পর শিশুটির মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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