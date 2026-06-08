পাইকগাছার গরুর হাটে প্রতিপক্ষের হামলায় যুবক নিহত

খুলনার পাইকগাছায় হাসান ওরফে কিং (৩৫) নামে এক যুবককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে উপজেলার চাঁদখালী গরুর হাটে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রতিপক্ষ একটি গ্রুপের হামলায় তিনি গুরুতর আহত হন। নিহত হাসান ওই এলাকার বাসিন্দা আব্দুল মালেকের ছেলে।
ুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রোববার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে প্রতিপক্ষ নাজমুল হুদার নেতৃত্বে হাসানকে মারধর করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় চাঁদখালী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। পরে তাঁর মরদেহ প্রথমে স্থানীয় একটি হাসপাতালে রাখা হয়।
আজ সোমবার সকালে মরদেহ খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তের জন্য। পাইকগাছা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) আজিজুর রহমান মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করেন। তিনি জানান, নিহতের মাথা ও হাতে গভীর ক্ষত চিহ্ন এবং পায়ে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।
পাইকগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম কিবরিয়া জানান, ‘খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।’ অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।
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