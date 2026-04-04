Ajker Patrika
পিরোজপুর

পিরোজপুর-বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়কে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৭

পিরোজপুর প্রতিনিধি
পিরোজপুর-বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়কে মুখোমুখি সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত বাস।

পিরোজপুর-বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়কে পালকি পরিবহন ও মোল্লা ট্রাভেলস বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে কমপক্ষে সাতজন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা ২টার দিকে সদর উপজেলার রানীপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার করে পিরোজপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে ভান্ডারিয়াগামী পালকি পরিবহন এবং চরমোনাইয়ের মাহফিল থেকে আগত মোল্লা ট্রাভেলস বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর মোল্লা ট্রাভেলস বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারালে সড়কের পাশে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।

মোল্লা ট্রাভেলসে থাকা যাত্রী ইউসুফ আলী জানান, বিপরীত দিক থেকে আসা পালকি পরিবহনের অতিরিক্ত গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে আহত ব্যক্তিরা অধিকাংশই মোল্লা পরিবহনের যাত্রী।

পিরোজপুর জেলা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার নিজাম উদ্দিন জানান, বাস দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আঘাত গুরুতর থাকায় একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র রেফার করা হয়েছে।

পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদ হাসান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে পুলিশ। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে সাতজন আহত হলেও কোনো নিহতের খবর পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা হয়নি।

বিষয়:

পিরোজপুরদুর্ঘটনাসংঘর্ষসড়ক দুর্ঘটনাবরিশাল বিভাগজেলার খবরমহাসড়ক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

মার্কিন বাহিনীর নতুন মাথাব্যথা ইরানের ‘অদৃশ্য কমান্ডো’

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরের সার্ভার রুমে আগুন

সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরের সার্ভার রুমে আগুন

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি