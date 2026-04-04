পিরোজপুর-বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়কে দুই বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত ৭

পিরোজপুর-বরিশাল আঞ্চলিক মহাসড়কে পালকি পরিবহন ও মোল্লা ট্রাভেলস বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে কমপক্ষে সাতজন আহত হয়েছেন। আজ শনিবার বেলা ২টার দিকে সদর উপজেলার রানীপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহত ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার করে পিরোজপুর জেলা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঢাকা থেকে ভান্ডারিয়াগামী পালকি পরিবহন এবং চরমোনাইয়ের মাহফিল থেকে আগত মোল্লা ট্রাভেলস বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর মোল্লা ট্রাভেলস বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারালে সড়কের পাশে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।
মোল্লা ট্রাভেলসে থাকা যাত্রী ইউসুফ আলী জানান, বিপরীত দিক থেকে আসা পালকি পরিবহনের অতিরিক্ত গতির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। তবে আহত ব্যক্তিরা অধিকাংশই মোল্লা পরিবহনের যাত্রী।
পিরোজপুর জেলা হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার নিজাম উদ্দিন জানান, বাস দুর্ঘটনায় আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আঘাত গুরুতর থাকায় একজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্যত্র রেফার করা হয়েছে।
পিরোজপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাহমুদ হাসান বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে পুলিশ। দুর্ঘটনায় কমপক্ষে সাতজন আহত হলেও কোনো নিহতের খবর পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় এখনো কাউকে আটক করা হয়নি।
