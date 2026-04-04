রাজধানীতে ট্রেন থেকে পড়ে কিশোর নিহত

রাজধানীর গেন্ডারিয়া রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে আরশাদুল (১৩) নামের এক কিশোর নিহত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।
নিহত আরশাদুলের বাড়ি কেরানীগঞ্জের হাসনাবাদ এলাকায়।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র বলেছে, কিশোরটি নারায়ণগঞ্জগামী একটি ট্রেনের ছাদে ছিল। গেন্ডারিয়া রেল স্টেশনে ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয় সে। এরপর ট্রেনের এক যাত্রী তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে মারা যায় আরশাদুল মারা যায়।
ওই কিশোরকে হাসপাতালে নেওয়া ট্রেনযাত্রী মো. ইউসুফ বলেন, ট্রেনটি নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিল। ঘটনার সময় ওই কিশোর ট্রেনের ছাদে ছিল। ট্রেনটি গেন্ডারিয়া স্টেশনে পৌঁছালে কিশোরটি ট্রেনের ছাদ থেকে পড়ে যায়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বলেন, এক ট্রেনের যাত্রী ওই কিশোরকে হাসপাতালে এনে ভর্তি করেন। এরপর চিকিৎসাধীন অবস্থায় সে মারা যায়। মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। ওই কিশোরের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে।
