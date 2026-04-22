থানায় গিয়ে নিজের বাল্যবিবাহ ঠেকানো সেই কিশোরী পেল সম্মাননা

পিরোজপুরের জিয়ানগর উপজেলায় থানায় গিয়ে বাল্যবিবাহ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সেই কিশোরীকে (১৭) সম্মাননা দিয়েছে জেলা প্রশাসন। সাহসিকতার স্বীকৃতি হিসেবে আজ বুধবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জেলা প্রশাসক আবু সাঈদ তাকে সনদ, ক্রেস্ট ও নগদ অর্থ প্রদান করেন। সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা শিক্ষার্থী এবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তানজিলা কবির ত্রপা, মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক মনিকা আক্তার, জিয়ানগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হাসান মো. হাফিজুর রহমানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এবং শিক্ষার্থীর মা।
জেলা প্রশাসক আবু সাঈদ বলেন, নারী শিক্ষায় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শিক্ষার্থীর সাহসিকতা প্রশংসনীয় এবং এটি অন্যদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে। তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশে বলেন, অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের বাল্যবিবাহে উৎসাহিত না করে তাদের শিক্ষা অব্যাহত রাখতে হবে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, শিক্ষার্থীর বাবা পেশায় কৃষক এবং আর্থিকভাবে অসচ্ছল হওয়ায় মেয়ের বিয়ের উদ্যোগ নেন। তবে সে পড়ালেখা চালিয়ে যেতে চায় এবং বিয়েতে আপত্তি জানায়। পরিবারের চাপের মুখে সে ১৮ এপ্রিল থানায় গিয়ে বিয়ে বন্ধে পুলিশের সহযোগিতা চায়। পরে পুলিশ ও উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে বাল্যবিবাহটি বন্ধ করা হয়।
