Ajker Patrika
পিরোজপুর

কাঠবোঝাই ট্রলার ডুবে মারা যাওয়া চালকের পরিবারের পাশে প্রতিমন্ত্রী

নেছারাবাদ (পিরোজপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ২৪ মে ২০২৬, ১২: ৩০
নাজিরপুরের মনোহরপুর গ্রামে প্রতিমন্ত্রীর পক্ষ থেকে নিহত ব্যক্তির পরিবারের কাছে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পিরোজপুরের নেছারাবাদে কাঠবোঝাই ট্রলার ডুবে মারা যাওয়া চালক কামাল বাহাদুরের (৩৮) পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আহম্মেদ সোহেল মনজুর। রোববার (২৪ মে) সকালে নাজিরপুর উপজেলার মনোহরপুর গ্রামে প্রতিমন্ত্রীর পক্ষ থেকে মারা যাওয়া ব্যক্তির পরিবারের কাছে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকায় প্রতিমন্ত্রী সশরীর উপস্থিত থাকতে না পারলেও তাঁর নির্দেশনায় স্থানীয় নেতারা মারা যাওয়া ব্যক্তির স্ত্রী ও চার কন্যাসন্তানের খোঁজখবর নেন। এ সময় মোবাইল ফোনে নিহত কামাল বাহাদুরের বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী।

মারা যাওয়া কামাল বাহাদুর পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার দেউলবাড়ী দোবড়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের মনোহরপুর গ্রামের বাসিন্দা। তিনি আব্দুল হালিম বাহাদুরের ছেলে।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, মারা যাওয়া ব্যক্তির স্ত্রী মহিমা বেগম এবং চার কন্যাসন্তান রয়েছে। বড় মেয়ে মাইশা আক্তার সাথী (১৩) সপ্তম শ্রেণিতে, মেজ মেয়ে সামিয়া (৯) দ্বিতীয় শ্রেণিতে এবং সেজ মেয়ে ইভা (৬) প্রথম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। সবচেয়ে ছোট মেয়ে চাঁদনীর বয়স মাত্র ১৮ মাস।

স্থানীয় নেতারা জানান, প্রতিমন্ত্রী আহম্মেদ সোহেল মনজুর ভবিষ্যতেও এই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দারা মনে করছেন, এই সহায়তা পরিবারটিকে কিছুটা হলেও সান্ত্বনা ও ভরসা দেবে।

এ সময় প্রতিমন্ত্রীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন স্বরূপকাঠি পৌর বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক শফিকুল ইসলাম ফরিদ, নেছারাবাদ উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক নাসির উদ্দিন তালুকদার, পিরোজপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহসভাপতি জসিম বাহাদুর, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আজাহারুল ইসলাম টুটুল, সেলিম মিয়াসহ অন্য নেতারা।

উল্লেখ্য, ২১ মে দিবাগত রাতে নেছারাবাদের বালিহারী খালে কাঠবোঝাই ‘ফিয়ানা-ফাতেমা’ নামের একটি স্টিলবডির ট্রলার প্রবল স্রোতে ডুবে যায়। এতে ঘুমন্ত অবস্থায় থাকা ট্রলারচালক কামাল বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

বিষয়:

বাংলাদেশপিরোজপুরদুর্ঘটনাট্রলারডুবিনেছারাবাদপিরোজপুর সদর
বিসিবিতে পদ পেতে মরিয়া বিএনপির নেতা-স্বজনেরা

৮ ঘণ্টার বেশি গাড়ি চালালে বাতিল হবে লাইসেন্স: বিআরটিএ

আসিফ মাহমুদ সচিবের স্বাক্ষর ছাড়াই ফাইল পাস করেছেন: স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী

ভোলার সাবেক এমপি ইউসুফ হোসেন হুমায়ুন মারা গেছেন

'গাজা গণহত্যায়' ইসরায়েলকে অস্ত্র দিয়েছে ভারত-ব্রাজিলসহ ৫১ দেশ

