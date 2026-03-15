১৪ হাজার টাকার জাল নোটসহ তরুণ আটক

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ১ হাজার টাকার ১৪টি জাল নোটসহ মো. ওহিদুল (১৮) নামের এক তরুণকে আটক করেছে পুলিশ। রোববার সকাল ১০টায় পৌর শহরের জগন্নাথ নাটমন্দির-সংলগ্ন উপজেলা সড়ক এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। এ সময় তাঁর কাছ থেকে একটি মোটরসাইকেল ও একটি মোবাইলও জব্দ করা হয়। ওহিদুল উপজেলার পূর্ব মধুখালী গ্রামের মোতাহার তালুকদারের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওহিদুল উপজেলা সড়কের মনিরুল ভ্যারাইটিজ নামের দোকানে ১৪ হাজার টাকা বিকাশ করতে গেলে দোকানমালিক মনিরুল টাকাগুলো জাল বলে শনাক্ত করে পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ এসে তাঁকে আটক করে। তবে তাঁর সহযোগী ও জাল নোট চক্রের মূল হোতা মেহেদী হাসান (২৮) পালিয়ে যেতে সক্ষম হন।
কলাপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রবিউল ইসলাম জানান, এই ঘটনায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। ঈদকে সামনে রেখে জাল নোট চক্রের অন্য সদস্যদের আটক করতে পুলিশ মাঠে তৎপর রয়েছে।
