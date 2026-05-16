Ajker Patrika
মানিকগঞ্জ

মানিকগঞ্জে বিএনপির ৭ উপজেলা ও ২ পৌর কমিটি বিলুপ্ত

ঘিওর (মানিকগঞ্জ) প্রতিনিধি  
মানিকগঞ্জে বিএনপির ৭ উপজেলা ও ২ পৌর কমিটি বিলুপ্ত

মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির অন্তর্গত সাতটি উপজেলা কমিটি ও দুটি পৌর কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে মানিকগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির ১ নম্বর সদস্য এস এ জিন্নাহ কবির এই তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে গতকাল শুক্রবার রাতে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির বর্ধিত সভায় কমিটি বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জেলা বিএনপি অধীন সদর, সাটুরিয়া, সিঙ্গাইর, হরিরামপুর, শিবালয়, দৌলতপুর ও ঘিওর—এই সাতটি উপজেলার কমিটি এবং মানিকগঞ্জ পৌর ও সিঙ্গাইর পৌর শাখার কমিটি এই সিদ্ধান্তের আওতায় এসেছে। বিলুপ্ত কমিটিগুলোর বেশির ভাগই ২০২১ সালে বা তারও আগে গঠিত হয়েছিল।

মানিকগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য এস এ জিন্নাহ কবির বলেন, দীর্ঘদিন মেয়াদোত্তীর্ণ থাকায় কমিটিগুলোতে সাংগঠনিক দুর্বলতা ও স্থবিরতা দেখা দেয়। পাশাপাশি কয়েকজন নেতার মৃত্যু হওয়ায় কার্যক্রমে ভাটা পড়ে। এসব কারণে সংগঠনকে গতিশীল করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও জেলা কৃষক দলের সভাপতি গোলাম কিবরিয়া সাঈদ বলেন, এখন জেলার অন্তর্গত ৯টি ইউনিটে নতুন আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে। পরে এসব কমিটি ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দল পুনর্গঠনের কাজ করবে। বর্ধিত সভায় আগামী এক মাসের মধ্যে উপজেলা ও পৌর কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

জানা গেছে, ২০২৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় বিএনপি মানিকগঞ্জ জেলা শাখার সাত সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করে। প্রায় চার মাস পর সেই কমিটিকে বর্ধিত করে ৬১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করা হয়। নতুন কমিটি গঠনের পর এটিই তাদের প্রথম বড় সাংগঠনিক পদক্ষেপ। গতকাল বিকেল ৪টার দিকে জেলা সদরের গিলন্ড এলাকার মুন্নু সিটিতে জেলা বিএনপির আহ্বায়কের রাজনৈতিক কার্যালয়ে বর্ধিত সভা শুরু হয়। সভা চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা এবং সঞ্চালনা করেন এস এ জিন্নাহ কবির এমপি। সভায় আহ্বায়ক কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

মানিকগঞ্জবিএনপিঢাকা বিভাগউপজেলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যে কারণে উড়োজাহাজে ওঠার আগে চীনা সবকিছু ফেলে দিতে হলো ট্রাম্পের প্রতিনিধিদের

রাসায়নিক দিয়ে পাকানো আম চিনবেন কীভাবে

দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জখম যুবকের আর্তনাদ, ভিডিও করলেও এগিয়ে আসেনি কেউ

ফেসবুকে সমালোচনার পর প্রত্যাহার হচ্ছেন এসপিরা

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

স্কুলে মিড-ডে মিল: অসাধু ঠিকাদারে প্রশ্নের মুখে ভালো উদ্যোগ

সামর্থ্যবান স্বামী-স্ত্রীর ওপর কি পৃথক কোরবানি ওয়াজিব

সামর্থ্যবান স্বামী-স্ত্রীর ওপর কি পৃথক কোরবানি ওয়াজিব

পথচারী নিরাপত্তার খসড়া: ফুটপাতে হকারি ও মোটরবাইক চালালে জেল-জরিমানা

পথচারী নিরাপত্তার খসড়া: ফুটপাতে হকারি ও মোটরবাইক চালালে জেল-জরিমানা

দায়িত্বশীলেরাই মামলার বাদী-সাক্ষী, আসামি হলেন ট্রাকচালক-হেলপার

দায়িত্বশীলেরাই মামলার বাদী-সাক্ষী, আসামি হলেন ট্রাকচালক-হেলপার

‘টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি’

‘টাকা লাগলে টাকা নিতি, তা-ও বন্ধুদের দাওয়াত দিতি’

সম্পর্কিত

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাবেক ডিজি সীমান্তে আটক

শাহ আলী মাজারে হামলার ঘটনায় ভুক্তভোগী নারীর মামলা, গ্রেপ্তার ২

শাহ আলী মাজারে হামলার ঘটনায় ভুক্তভোগী নারীর মামলা, গ্রেপ্তার ২

দায়িত্বে গাফিলতিও দুর্নীতির অংশ: ডেপুটি স্পিকার

দায়িত্বে গাফিলতিও দুর্নীতির অংশ: ডেপুটি স্পিকার

সিলেটে কিশোরীকে অপহরণে বাধা দেওয়ায় দাদিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা

সিলেটে কিশোরীকে অপহরণে বাধা দেওয়ায় দাদিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা