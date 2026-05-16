দায়িত্বে গাফিলতিও দুর্নীতির অংশ: ডেপুটি স্পিকার

ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেছেন, দুর্নীতি শুধু অর্থ আত্মসাৎ নয়, দায়িত্বশীল কাজে গাফিলতিও দুর্নীতির অংশ। আজ শনিবার (১৬ মে) বিকেলে নেত্রকোনার কলমাকান্দায় ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ডেপুটি স্পিকার বলেন, ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমে কোনো ধরনের দুর্নীতি সহ্য করা হবে না। আমি নিজেও দুর্নীতি করব না, দুর্নীতিকে প্রশ্রয়ও দেব না।
নেত্রকোনার কলমাকান্দায় ফ্যামিলি কার্ড বিতরণ কার্যক্রমে প্রকৃত হতদরিদ্র ও অসহায় মানুষ বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা বিভাগ ও প্রশাসনের প্রতি সতর্কবার্তা দিয়ে বক্তব্য দিয়েছেন ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল।
অনুষ্ঠানে লেংগুরা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের গারো, হাজং, বাঙালি ও হিন্দু সম্প্রদায়ের ৭৯৪ জন উপকারভোগীর মধ্যে জনপ্রতি ২ হাজার ৫১৫ টাকা বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক খন্দকার মুশফিকুর রহমান।
ব্যারিস্টার কায়সার কামাল বলেন, দুর্নীতি শুধু অর্থ আত্মসাৎ নয়, দায়িত্বশীল কাজে গাফিলতিও দুর্নীতির অংশ। প্রকৃত সুবিধাবঞ্চিত মানুষ, বিশেষ করে দরিদ্র মা-বাবা, স্বামীহারা নারী ও অসহায় পরিবারগুলোকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।
কায়সার কামাল বলেন, অনেক ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহকারীরা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বাড়িতে গেছেন, কিন্তু যেসব ঘরে বসার চেয়ার নেই, ছনের চাল নেই কিংবা ঘরে ঢোকাও কষ্টকর—সেই প্রকৃত দরিদ্র পরিবারগুলোর কাছে পৌঁছানো হয়নি।
ডেপুটি স্পিকার বলেন, প্রথমবার হওয়ায় ভুলত্রুটি হতে পারে। তবে পরে এ ধরনের অনিয়ম যেন না হয়, সে বিষয়ে প্রশাসনকে আরও সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় প্রয়োজনে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন নেত্রকোনা-২ আসনের সংসদ সদস্য ডা. আনোয়ারুল হক।
উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মো. তরিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রশাসক নুরুজ্জামান নুরু, জেলা সমাজসেবার উপপরিচালক মো. শাহ আলম, ইউএনও এস এম মিকাইল ইসলাম ও লেংঙ্গুরা ইউপি চেয়ারম্যান মো. সাইদুর রহমান ভূঁইয়া, উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মো. রেজাউল করিম প্রমুখ।
সাব্বির বিন শামস ঢাকার মোহাম্মদপুর এলাকার বাসিন্দা। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে (দুদক) মামলা রয়েছে। আজ রাত সাড়ে ৮টার দিকে জেলা পুলিশ সুপার আসাদুজ্জামান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।২৯ মিনিট আগে
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ও দলটির সহযোগী এবং অঙ্গসংগঠনের সদস্যদের অভিযুক্ত করে আরও বলা হয়, হামলাকারীরা মাজারের শিরনি, লাল কাপড়, মোমবাতি রাখার স্থানসহ বিভিন্ন ধর্মীয় উপকরণ ভাঙচুর ও ছিঁড়ে ফেলে। এতে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে বলেও এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে।৩৪ মিনিট আগে
সিলেটের গোয়াইনঘাটে গভীর রাতে ১৪ বছর বয়সী নাতনিকে জোরপূর্বক তুলে নেওয়ার সময় বাধা দেওয়ায় দাদিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় মা-মেয়েসহ দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার রুস্তমপুর ইউনিয়নের বীরমঙ্গল হাওর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
মানিকগঞ্জ জেলা বিএনপির অন্তর্গত সাতটি উপজেলা কমিটি ও দুটি পৌর কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। আজ শনিবার সকালে মানিকগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির ১ নম্বর সদস্য এস এ জিন্নাহ কবির এই তথ্য নিশ্চিত করেন।১ ঘণ্টা আগে