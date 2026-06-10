Ajker Patrika
পটুয়াখালী

গবেষণায় বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সক্ষমতা আছে পবিপ্রবির: উপাচার্য হেমায়েত জাহান

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
গবেষণায় বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সক্ষমতা আছে পবিপ্রবির: উপাচার্য হেমায়েত জাহান
উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম হেমায়েত জাহান। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (পবিপ্রবি) নবনিযুক্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম হেমায়েত জাহান বলেছেন, শিক্ষা ও গবেষণায় বিশ্বমানের অবদান রাখার যথেষ্ট সক্ষমতা রয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের। গবেষণার সুযোগ ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে পবিপ্রবিকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে তিনি কাজ করবেন।

আজ বুধবার (১০ জুন) বেলা ১১টার দিকে ঢাকা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পৌঁছান ড. হেমায়েত জাহান। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. মামুন আর রশিদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা তাঁকে স্বাগত জানান। পরে তিনি উপাচার্যের কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেন। দায়িত্ব নেওয়া শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি ভবনে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় অংশ নেন নতুন উপাচার্য। সভায় শিক্ষা, গবেষণা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল করার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ড. হেমায়েত জাহান বলেন, ‘আমি এই জেলার সন্তান। পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে যা যা করা প্রয়োজন, তা করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক দাবিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে সবার সহযোগিতা প্রয়োজন।’ উপাচার্য বলেন, ‘শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়ন, একাডেমিক পরিবেশের উন্নয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক অগ্রগতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করতে চাই। গবেষণায় বিশ্বে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো সক্ষমতা পবিপ্রবির রয়েছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করব।’

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পটুয়াখালীবরিশাল বিভাগপবিপ্রবিজেলার খবরউপাচার্য
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