Ajker Patrika
পটুয়াখালী

সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে দুমকীতে ঈদের জামাত, অংশ নিলেন শতাধিক মুসল্লি

দুমকী (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
দুমকীর শ্রীরামপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদে আজ সকালে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে প্রতিবছরের মতো এবারও পটুয়াখালীর দুমকী উপজেলার একটি গ্রামের মুসল্লিরা ঈদের নামাজ আদায় করেছেন। আজ শুক্রবার (২০ মার্চ) সকাল ৮টায় উপজেলার শ্রীরামপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের তালুকদার বাড়ি জামে মসজিদে এই ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমামতি করেন মাওলানা মনিরুল ইসলাম।

আয়োজকেরা জানান, সৌদি আরবের সময়ের সঙ্গে মিল রেখে তাঁরা কয়েক বছর ধরে ঈদের জামাতের আয়োজন করে আসছেন। এবারও প্রায় ১০০ জন মুসল্লি জামাতে অংশ নেন। আগে ঈদের জামাত আয়োজনের জন্য থানার অনুমতি নিতে হলেও এখন মোবাইল ফোনে অবহিত করলেই হয় বলে জানান তাঁরা।

স্থানীয় মুসল্লি সাব্বির আহমেদ বলেন, ‘৩৫ বছর ধরে আমরা সৌদি আরবের সঙ্গে মিল রেখে ঈদের নামাজ আদায় করে আসছি।’

আয়োজক কমিটির সদস্য জালাল আহমেদ তালুকদার বলেন, ‘ওআইসিসহ বিশ্বের বেশির ভাগ মুসলিম আজ ঈদ উদ্‌যাপন করছেন। আমরা রাসুল (সা.)-এর সুন্নাহ অনুসরণ করে তাঁর দেখানো পথেই ঈদ পালন করছি।’

নামাজ শেষে দেশ, জাতি ও মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

