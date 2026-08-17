বিএনপি নেতার মুখে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে বিএনপির এক নেতার বক্তব্যের শেষ দিকে ‘জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু’ বলার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এ নিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে আলোচনা-সমালোচনা চলছে।
ওই নেতা হলেন রাঙ্গাবালী উপজেলার ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেন নোয়াব হাওলাদার।
গতকাল রোববার রাত থেকে ১২ সেকেন্ডের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভিডিওতে দেখা যায়, জাকির হোসেন নোয়াব দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছেন। বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।’
তাঁর এ বক্তব্য শুনে উপস্থিত কয়েকজনকে হাসতে দেখা যায়। আবার কয়েকজন হাতের ইশারায় তাঁকে থামানোর চেষ্টা করেন।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ১৫ আগস্ট রাঙ্গাবালী উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে বিএনপির চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত বেগম খালেদা জিয়ার ৮২তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেন নোয়াবসহ দলটির স্থানীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। ওই অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেওয়ার সময় তাঁর বক্তব্যের শেষাংশের ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
তবে বিএনপির কয়েকজন নেতা দাবি করেছেন, জাকির হোসেন নোয়াব ‘জয় বাংলা’ বলার পরই বক্তব্য শেষ করেন। ‘জয় বঙ্গবন্ধু’ বলার বিষয়টি তাঁরা নিশ্চিত নন। তাঁদের দাবি, ভিডিওতে শেষের শব্দটি স্পষ্ট নয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ছোটবাইশদিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি জাকির হোসেন নোয়াব হাওলাদার কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তিনি বলেন, ‘উপজেলা বিএনপির সভাপতি উপস্থিত ছিলেন। তিনিই ভালো জানেন। আমি কিছু বলব না।’
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