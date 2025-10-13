পটুয়াখালীতে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটক ৮

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
পটুয়াখালী শহরে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে আটজন সন্দেহভাজন ডাকাতকে আটক করেছে পুলিশ। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে এটিকে ‘প্রো-অ্যাকটিভ পুলিশিং’ বা সক্রিয় পুলিশি কার্যক্রমের একটি বড় সাফল্য বলে দাবি করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে শহরের শ্মশানঘাট এলাকার পৌরসভার পিডিএস মাঠের সামনের রাস্তা থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন মো. হারুন (৩০), মনির হাওলাদার (৩২), জাহাঙ্গীর আলম (৩৬), আ. রাজ্জাক (৩০), মোস্তফা হাওলাদার (৩৭), সুমন তালুকদার (২৫), ওয়াসিম (৩৫) ও রনি চৌকিদার (২৬)। তাঁরা পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুরসহ বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।
আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে ডাকাতির প্রস্তুতির সরঞ্জাম হিসেবে একটি বড় ট্রাক (বগুরা-ট-১১-০৩৯২), লোহার কাটার, দুটি হাতুড়ি, প্রায় ৮ হাজার টাকা এবং সাতটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়েছে।
পটুয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম) সাজেদুল ইসলাম সজল বলেন, ‘ডাকাতি সংঘটিত হওয়ার আগেই আমরা সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে তাদের আটক করতে সক্ষম হয়েছি। এটি আমাদের প্রো-অ্যাকটিভ পুলিশিংয়ের ফল। আটক ব্যক্তিরা বড় ধরনের ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে।’
আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা।
