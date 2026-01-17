‘ভিপি নুরের পক্ষে কাজ না করায়’ গলাচিপা-দশমিনা বিএনপি কমিটি বিলুপ্ত

পটুয়াখালী ও দশমিনা প্রতিনিধি
পটুয়াখালী-৩ (গলাচিপা-দশমিনা) আসনে বিএনপির কমিটি বিলুপ্ত করেছে দলটির কেন্দ্রীয় কমিটি। দলীয় সূত্র বলছে, বিএনপি-সমর্থিত প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের পক্ষে সাংগঠনিকভাবে কাজ না করায় গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলা কমিটির বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ নিয়েছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।
আজ শনিবার (১৭ জানুয়ারি) সকালে কেন্দ্রীয় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশু সরকার কুট্টি ও সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান টোটনের কাছে পাঠানো হয়। বিবৃতির মাধ্যমে গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক কমিটি বিলুপ্তির বিষয়টি জানানো হয়।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রার্থী না দিয়ে গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী ভিপি নুরকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলা বিএনপির একাংশ এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অনীহা দেখায় এবং মাঠপর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে অস্বীকৃতি জানায়। তারা বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত হওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের পক্ষে কাজ করছেন। এই প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় বিএনপির গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলা বিএনপির বিদ্যমান কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সংশ্লিষ্ট নেতা-কর্মীদের সতর্ক করা হয়েছে। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনকে বিএনপির চেয়ারম্যানের গুলশান কার্যালয় থেকে ডাকা হলেও তিনি সাড়া দেননি বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।
এ বিষয়ে বিএনপির একজন দায়িত্বশীল নেতা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে কেউ যদি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও নির্বাচনী কৌশলের বিরুদ্ধে অবস্থান নেন, তাহলে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প থাকে না। যা স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের বিরুদ্ধেও নেওয়া হয়েছে।’
গলাচিপা উপজেলা বিএনপির সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ‘যে দলের নেতা বহিষ্কৃত হয়, সেখানে কর্মীরা বহিষ্কৃত হবে—এটাই স্বাভাবিক। বরং তারা দেরি করেছে। আমাদের অন্য প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার সুযোগ নেই, আমরা হাসান মামুনের সাথেই আছি।’
দশমিনা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম শানু আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমরা অনেক আগেই এ বিষয়ে প্রস্তুত ছিলাম। দীর্ঘদিন হাসান মামুনের নেতৃত্বে দশমিনা উপজেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা সুসংগঠিত ছিলাম। আমরা এখন তার হয়ে কাজ করব।’
এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মজিবুর রহমান টোটন বলেন, ‘দুই উপজেলা কমিটি বিলুপ্ত হয়েছে, এ বিষয়ে আমরা অবগত। আমরা কাগজ পেয়েছি।’
