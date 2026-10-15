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পটুয়াখালী

কুয়াকাটার সীমা বৌদ্ধবিহার পরিদর্শনে অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা

কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি
আপডেট : ১৫ অক্টোবর ২০২৬, ১২: ৩৬
কুয়াকাটার সীমা বৌদ্ধবিহার পরিদর্শনে অনির্দিষ্টকালের নিষেধাজ্ঞা
অনির্দিষ্টকালের জন্য বিহার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাখাইন সম্প্রদায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর কুয়াকাটার ঐতিহ্যবাহী মিশ্রিপাড়া সীমা বৌদ্ধবিহার পরিদর্শনে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে রাখাইন সম্প্রদায়। বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি মংলাচিনকে মারধরের অভিযোগে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

গতকাল বুধবার বিকেলে সিদ্ধান্তের পর বিহারে গিয়ে প্রবেশের সুযোগ না পেয়ে ফিরে আসতে হয় পর্যটক ও দর্শনার্থীদের। এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাঁরা।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বিহার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাখাইন সম্প্রদায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
অনির্দিষ্টকালের জন্য বিহার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাখাইন সম্প্রদায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

বিহারের মহাথেরো উত্তম ভিক্ষু জানান, গত মঙ্গলবার সকালে বিহারের সীমানার মধ্যে একটি দোকানঘর নির্মাণের কাজ শুরু করে বিহার কর্তৃপক্ষ। এ সময় স্থানীয় নাসির হাওলাদার ও সামসুল আলম বিহারের জমি দাবি করে সভাপতি মংলাচিনকে মারধর করেন।

এ ঘটনায় মংলাচিন গতকাল মহিপুর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযুক্তদের বিচার না হওয়া পর্যন্ত অনির্দিষ্টকালের জন্য বিহার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাখাইন সম্প্রদায়।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বিহার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাখাইন সম্প্রদায়। ছবি: আজকের পত্রিকা
অনির্দিষ্টকালের জন্য বিহার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাখাইন সম্প্রদায়। ছবি: আজকের পত্রিকা

মহিপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম হাওলাদার বলেন, অভিযোগের বিষয়ে পুলিশি তদন্ত চলছে।

শত বছরের ঐতিহ্যবাহী এ বিহারে অষ্টধাতুর তৈরি ৩৭ মণ ওজনের গৌতম বুদ্ধের ধ্যানমগ্ন মূর্তি রয়েছে। মূর্তিটি দেখতে প্রতিনিয়ত হাজারো পর্যটকের ভিড় জমে।

বিষয়:

পটুয়াখালীবরিশাল বিভাগপর্যটকবৌদ্ধ বিহারজেলার খবরকুয়াকাটা
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