সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে গিয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

পটুয়াখালী সদর উপজেলার কমলাপুর ইউনিয়নের চৌদ্দবুড়িয়া এলাকায় নতুন নির্মিত একটি সেপটিক ট্যাংকে কাজ করতে গিয়ে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার সকালে এই ঘটনা ঘটে। নিহত ব্যক্তিরা হলেন চৌদ্দবুড়িয়া এলাকার শিকদার বাড়ির আব্দুর রাজ্জাক ফকিরের ছেলে মোহাম্মদ নূহ (২৫) এবং একই এলাকার আশরাফ মোল্লা (৪৫)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, একটি বাড়ির বাথরুমের জন্য নির্মিত সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে কাজ করছিলেন নূহ। একপর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে ট্যাংকের ভেতরে পড়ে যান।
পরে তাঁকে উদ্ধারের জন্য আশরাফ মোল্লা ট্যাংকের ভেতরে নামেন। কিন্তু তিনিও সেখানে অচেতন হয়ে পড়েন।
স্থানীয় লোকজন ট্যাংকের একটি অংশ ভেঙে দুজনকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে আসেন। ততক্ষণে তাঁরা দুজনই মারা গেছেন।
স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা, ট্যাংকের ভেতরে জমে থাকা বিষাক্ত গ্যাসের কারণে শ্বাসরোধে তাঁদের মৃত্যু হতে পারে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের পর নিশ্চিত হওয়া যাবে।
পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যাচ্ছে। ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহত দুই শ্রমিকের পরিবারে চলছে আহাজারি।
ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বুধবার চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ছোট সোনামসজিদসহ গৌড় নগরীর বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা পরিদর্শন করেন। একই সময়ে তিনি সোনামসজিদ স্থলবন্দর, ইমিগ্রেশন কার্যক্রম এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা কার্যক্রমও পর্যবেক্ষণ করেন।৫ মিনিট আগে
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাককানইবি) ফোকলোর বিভাগের চলমান পরীক্ষা সংকট নিরসন ও একাডেমিক কার্যক্রম স্বাভাবিক রাখার দাবিতে উপাচার্যের কাছে সাত দফা দাবি পেশ করেছেন বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে বিভাগীয় প্রধান ড. আতিজা দীল আফরোজের প্রতি অনাস্থা জানিয়ে সব একাডেমিক১২ মিনিট আগে
খুলনার সোনাডাঙ্গায় গৃহপরিচারিকা মিলনকে গরম কড়াই দিয়ে ছ্যাঁকা ও মারধরের অভিযোগ উঠেছে পুলিশ দম্পতি এএসআই সঞ্জয় মিত্র ও এএসআই পপি মিত্রের বিরুদ্ধে। বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে তাঁকে উদ্ধার করে ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে নেওয়া হয়েছে।১৫ মিনিট আগে
শিশু ধর্ষণের অভিযোগে নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মোহন তালুকদারকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দলীয় শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের সুস্পষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।৩৫ মিনিট আগে