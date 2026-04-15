জেলেদের চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে চেয়ারম্যান অবরুদ্ধ

পটুয়াখালীর বাউফলে জেলেদের মাঝে সরকারি চাল বিতরণে অনিয়মের অভিযোগে এক ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) প্যানেল চেয়ারম্যানকে প্রায় দেড় ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখার ঘটনা ঘটেছে। পরে অসুস্থ হয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দেন।
গতকাল মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৭টার দিকে উপজেলার কেশবপুর ইউনিয়নের মমিনপুর বাজারে এ ঘটনা ঘটে।
জেলেদের অভিযোগ, চাল বিতরণের সময় তাঁদের কাছ থেকে জনপ্রতি ১০০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া অনেক নিবন্ধিত জেলে তালিকাভুক্ত থাকা সত্ত্বেও চাল পাননি। সরকারি বরাদ্দ অনুযায়ী প্রতি জেলের জন্য ৮০ কেজি চাল দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে অনেককে ৬০-৭০ কেজি করে দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। এ বিষয়ে জেলেরা ওই ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান শাহজাহান গাজীর কাছে জানতে চাইলে উভয় পক্ষের মধ্যে বাগ্বিতণ্ডা সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে উত্তেজিত জেলেরা তাঁকে বাজারে অবরুদ্ধ করে রাখেন। অবরুদ্ধ অবস্থায় শাহজাহান গাজী অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে স্থানীয়রা তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান।
তবে ঘটনার বিষয়ে কথা বলতে ওই চেয়ারম্যানকে তাঁর বাড়িতে গিয়েও পাওয়া যায়নি। মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলে ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সালেহ আহমেদ বলেন, ঘটনাটি সম্পর্কে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।
এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন জানিয়ে তুরাগ থানার উপপরিদর্শক (এসআই) জহিরুল ইসলাম বলেন, আকাশ আলীর মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উপলক্ষে গুলশান সোসাইটির আয়োজনে গুলশান-২ এলাকার লেকপার্কে মঙ্গলবার বিকেলে শুরু হয়েছে বর্ণাঢ্য বৈশাখী মেলা। পরম্পরা সংগীত একাডেমির পরিবেশনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সন্ধায় দেশবরেণ্য শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা পরিবেশন করেন রবীন্দ্র সংগীত।১০ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের ৪৮০ গ্রাম কোকেনসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-১। আজ মঙ্গলবার দুপুরে র্যাব-১ এর একটি আভিযানিক দল উত্তরা পশ্চিম থানাধীন সেক্টর-৭ এলাকার একটি বাণিজ্যিক ভবনে অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। ১১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর ডেমরায় ছুরিকাঘাতে নিজের বাবাকে হত্যার দায়ে কিশোর ছেলেকে (১৬) গ্রেপ্তার করেছে ডেমরা থানা-পুলিশ। আজ মঙ্গলবার বিকেলে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ থানাধীন পশ্চিমগাঁও এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।১১ ঘণ্টা আগে