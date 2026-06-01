সোনাগাজীতে বিএনপির অনুষ্ঠানে দুই ওসির উপস্থিতি ঘিরে আলোচনা-সমালোচনা

ফেনীর সোনাগাজীতে উপজেলা বিএনপির এক আলোচনা সভায় দুই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে ব্যাপক আলোচনা ও সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। রোববার (৩১ মে) বিকেল ৪টায় সোনাগাজী পৌর মিলনায়তনে উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে ঈদ শুভেচ্ছা বিনিময় ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে বস্ত্র ও খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে এবং সদস্যসচিব সৈয়দ আলমের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান, বন ও পরিবেশমন্ত্রী আবদুল আউয়াল মিন্টু।
বিশেষ অতিথি হিসেবে জেলা ও উপজেলা বিএনপি এবং অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অনুষ্ঠানস্থলে সোনাগাজী থানার ওসি কামরুল ইসলামকে মঞ্চে প্রধান অতিথির পাশের আসনে ফেনী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক শেখ ফরিদ বাহারের পাশে বসে থাকতে দেখা যায়। একই সঙ্গে দাগনভূঞা থানার ওসি ফয়জুল আজিম নোমানও মঞ্চের সামনের সারিতে বিএনপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে অবস্থান করেন।
তাঁদের এই উপস্থিতি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ও রাজনৈতিক অঙ্গনে সমালোচনা শুরু হয়। অনেকেই বিষয়টিকে সরকারি চাকরিবিধি ও পেশাগত নিরপেক্ষতার পরিপন্থী বলে মন্তব্য করেন।
এ বিষয়ে উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক জয়নাল আবেদীন বাবলু বলেন, ওসিরা আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন না, মন্ত্রীর নিরাপত্তার প্রটোকলের অংশ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁদের অবস্থান নিয়ে কিছু জটিলতা তৈরি হয়।
অন্যদিকে সোনাগাজী থানার ওসি কামরুল ইসলাম বলেন, তিনি কেবল নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন এবং কোনো বক্তব্য দেননি।
এ বিষয়ে ফেনী জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, পোশাক পরিহিত অবস্থায় কোনো দায়িত্বশীল পুলিশ কর্মকর্তা রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারেন না। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হবে।
