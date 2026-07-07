Ajker Patrika
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পটুয়াখালী

পটুয়াখালীতে ৬৬ কেজি গাঁজাসহ পিকআপ ভ্যান জব্দ

দুমকী (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি 
পটুয়াখালীতে ৬৬ কেজি গাঁজাসহ পিকআপ ভ্যান জব্দ
পটুয়াখালীর দুমকীতে একটি পিকআপ ভ্যান থেকে ৬৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে র‍্যাব। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীর দুমকীতে একটি পিকআপ ভ্যান থেকে ৬৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে র‍্যাব। এ সময় পিকআপ ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার আঙ্গারিয়া বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব উদ্ধার করা হয়।

পটুয়াখালী র‍্যাব-৮-এর স্কোয়াড্রন লিডার রাশেদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ ভোরে উপজেলার আঙ্গারিয়া বাজারের সেতুর ওপর অভিযান চালানো হয়। র‍্যাবের উপস্থিতি বুঝতে পেরে গাঁজাসহ পিকআপ ভ্যানটি রেখে পালিয়ে যায় কারবারিরা। পরে গাঁজাসহ পিকআপ ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে।

দুমকী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সেলিম উদ্দীন বলেন, র‍্যাব খবর দিলে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। রেখে যাওয়া পিকআপ ভ্যান থেকে ৬৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি মামলা করা হয়েছে।

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পটুয়াখালীপুলিশবরিশাল বিভাগজেলার খবরমাদকদ্রব্য
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