পঞ্চগড়

জাইমা রহমানের এআই নির্মিত ছবি ছড়ানোর অভিযোগে কলেজশিক্ষার্থী আটক

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
আটককৃত মো. শাকিল আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহার করে জাইমা রহমানের আপত্তিকর ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে মো. শাকিল আহমেদ (২৪) নামে এক কলেজশিক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। বুধবার (২২ এপ্রিল) বিকেলে পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলার ভাউলাগঞ্জ বাজার এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। শাকিল আহমেদ ঢাকার তেজগাঁও কলেজের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় ভাউলাগঞ্জ এলাকার মো. বুলবুল ইসলামের ছেলে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার (২১ এপ্রিল) শাকিল তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি থেকে এআই ব্যবহার করে তৈরি করা জাইমা রহমানের একটি ছবি পোস্ট করেন। ছবিটির ক্যাপশনে তারেক রহমানকে উদ্দেশ্য করে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা হয়।

পোস্টটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লে স্থানীয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি অবনতির আশঙ্কায় বিষয়টি স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশকে জানানো হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দেবীগঞ্জ থানা-পুলিশ বুধবার বিকেলে ভাউলাগঞ্জ বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে শাকিল আহমেদকে আটক করে।

দেবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেলিম মালিক আটকের সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ফেসবুক পোস্টটির সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত শাকিলের বিরুদ্ধে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে এবং তাঁকে আদালতে পাঠানো হবে।

