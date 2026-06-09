Ajker Patrika
বেসরকারি

এসিআই লিমিটেডে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
এসিআই লিমিটেডে চাকরি, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

অ্যাডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডে (এসিআই) জনবল নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের রিকভারি-এসিআই অ্যানিমেল হেলথ বিভাগে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৮ জুন পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: এক্সিকিউটিভ।

পদসংখ্যা: অনির্ধারিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: ৩ থেকে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: বেসরকারি, ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিস।

বয়সসীমা: ২৫ থেকে ৩৫ বছর।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়ই)।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

অন্যান্য সুবিধা: প্রফিট শেয়ার, প্রভিডেন্ট ফান্ড, বিমা, গ্র্যাচুইটি, যাতায়াত ভাতা, মোবাইল বিল, চিকিৎসা ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দুটি উৎসব বোনাস, প্রতিযোগিতামূলক বেতন, চমৎকার কাজের পরিবেশ ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হবে।

আবেদনপ্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে

আবেদনের শেষ সময়: ১৮ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

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