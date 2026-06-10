Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সেভেন আপের বোতল থেকে দুধ ঢেলে গোসল, ব্রাজিল ছেড়ে সৌদিতে মিন্টু মিয়া

আখাউড়া (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি  
সেভেন আপের বোতল থেকে দুধ ঢেলে গোসল, ব্রাজিল ছেড়ে সৌদিতে মিন্টু মিয়া
সেভেন আপের বোতল থেকে দুধ ঢেলে গোসল করে ব্রাজিল ছেড়ে সৌদি আরব সমর্থন শুরু করেছেন মিন্টু মিয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় দীর্ঘদিনের প্রিয় ফুটবল দল ব্রাজিলের সমর্থন ছেড়ে দুধ দিয়ে গোসল করে সৌদি আরবের সমর্থক হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন মো. মিন্টু মিয়া। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে আখাউড়া পৌর এলাকার খড়মপুর হজরত শাহ পীর সৈয়দ আহম্মদ গেছুদারাছ কেল্লা শাহ (রহ.) মাজার প্রাঙ্গণে এ আয়োজন করা হয়।

মিন্টু মিয়া পৌর এলাকার টানপাড়া এলাকার মৃত জজ মিয়ার ছেলে। স্থানীয় সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে ব্রাজিল ফুটবল দলের সমর্থক হিসেবে পরিচিত মিন্টু মিয়া জনসম্মুখে সেভেন আপের বোতল থেকে দুধ ঢেলে গোসল করেন। পরে নিজেকে ‘পবিত্র’ ঘোষণা করে সৌদি আরব জাতীয় ফুটবল দলের জার্সি গায়ে জড়িয়ে নতুন দলের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করেন। এ সময় স্থানীয়দের নিয়ে একটি আনন্দ মিছিলও করেন তিনি। ব্যতিক্রমী এ আয়োজন দেখতে এলাকায় উৎসুক জনতার ভিড় জমে।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে মিন্টু মিয়া বলেন, ‘ব্রাজিলকে অনেক দিন সমর্থন করেছি। কিন্তু এখন নতুন চ্যালেঞ্জ নিতে চাই। তাই সৌদি আরবের সমর্থক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমি সৌদি আরবের সমর্থনে ৫০০ ফুট দীর্ঘ পতাকা প্রদর্শনেরও পরিকল্পনা করেছি।’

অনুষ্ঠানে উপস্থিত আখাউড়া পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর তাকদির খান খাদেম বলেন, ‘মিন্টু ব্যতিক্রমী আয়োজনের মাধ্যমে দল পরিবর্তন করেছে। আমরা তার এ আয়োজনকে স্বাগত জানাই। এতে ফুটবলকে ঘিরে মানুষের আগ্রহ ও উৎসবের আমেজ আরও বেড়েছে।’

মিন্টুর দলবদলের খবর দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর তা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়। অনেকেই তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আবার কেউ কেউ মজা করে ঘটনাটিকে ‘আখাউড়ার সবচেয়ে বড় ফুটবল ট্রান্সফার’ বলেও মন্তব্য করেছেন।

স্থানীয়দের মতে, আখাউড়ায় দুধ দিয়ে গোসল করে এক দল ছেড়ে অন্য দলের সমর্থক হওয়ার এমন ঘটনা এর আগে দেখা যায়নি। ব্যতিক্রমী এ আয়োজন এখন এলাকায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

বিষয়:

ব্রাজিলব্রাহ্মণবাড়িয়াচট্টগ্রাম বিভাগআখাউড়াসৌদি আরব
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