Ajker Patrika
পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ে জাল ব্যালটসহ যুবশক্তির নেতা আটক, ৩ বছরের কারাদণ্ড

পঞ্চগড় প্রতিনিধি 
আপডেট : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৫: ০৬
পঞ্চগড়ে জাল ব্যালটসহ যুবশক্তির নেতা আটক, ৩ বছরের কারাদণ্ড
পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলার আটোয়ারী পাইলট উচ্চবিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের বাইরে জাল ব্যালটসহ আটক যুবশক্তির নেতা সুকুমার দাস বাবু (মাঝখানে)। ছবি: সংগৃহীত

পঞ্চগড়-১ (সদর-তেঁতুলিয়া-আটোয়ারী) আসনের জাল ব্যালট পেপারসহ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির এক নেতাকে আটক করা হয়েছে। পরে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে আটোয়ারী উপজেলার আটোয়ারী পাইলট উচ্চবিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রের বাইরে এ ঘটনা ঘটে। আটক যুবশক্তির নেতার নাম সুকুমার দাস বাবু। তিনি আটোয়ারী উপজেলা যুবশক্তির আহ্বায়ক।

ভোটারদের হুমকি-ধমকি দেওয়ার অভিযোগে বিএনপি নেতা আটকভোটারদের হুমকি-ধমকি দেওয়ার অভিযোগে বিএনপি নেতা আটক

আসনটিতে ১১-দলীয় ঐক্য জোটের মনোনীত প্রার্থী ও এনসিপির উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম শাপলা কলি প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বিএনপির ধানের শীষে প্রার্থী হিসেবে রয়েছেন দলের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক-বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার মুহাম্মদ নওশাদ জমির।

জানা গেছে, ভোট চলাকালে কেন্দ্রের গেটে অবস্থানকালে সুকুমার দাস বাবুর কাছে নমুনা ব্যালট পেপার পাওয়া যায়। বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে দায়িত্বরত নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নজরে এলে তাঁকে আটক করা হয়। পরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট রানা পারভেজ তাঁকে তিন বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন।

পঞ্চগড় জেলার রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক কাজী মো. সায়েমুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করে আজকের পত্রিকাকে জানান, একটি ভোটকেন্দ্রে জাল ব্যালট পেপার সঙ্গে রাখার অপরাধে একজনকে তিন বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

বিষয়:

পঞ্চগড়আটককারাদণ্ডনির্বাচনব্যালটআটোয়ারীভোটজেলার খবররংপুর বিভাগএনসিপিত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
