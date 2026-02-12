Ajker Patrika
ময়মনসিংহ

খালিয়াজুরীতে জাল ভোট দিতে গিয়ে যুবক আটক

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনা-৪ (মদন, মোহনগঞ্জ, খালিয়াজুরী) আসনের খালিয়াজুরী উপজেলায় জাল ভোট দেওয়ার সময় জহিরুল ইসলাম (২৫) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে উপজেলার পশ্চিম জগন্নাথপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে তাঁকে আটক করা হয়।

আটক জহিরুল উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের বাসিন্দা।

খালিয়াজুরী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, এ বিষয়ে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

