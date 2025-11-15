Ajker Patrika

সমতলের চা-চাষিদের সম্মেলন

প্রতিনিধি, পঞ্চগড় 
পঞ্চগড়ে ছয় শতাধিক চা চাষির অংশগ্রহণে চা চাষি সম্মেলনের শোভাযাত্রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

সমতলের চা-শিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে পঞ্চগড়ে ছয় শতাধিক চা-চাষির অংশগ্রহণে চা-চাষি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার দিনব্যাপী পঞ্চগড় সরকারি অডিটরিয়ামে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এ সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। দিনজুড়ে আলোচনা সভা, চায়ের মান উন্নয়ন-বিষয়ক কর্মশালা, চা বাগান মালিক সমিতির ওয়েবসাইট ও অ্যাপসের উদ্বোধন এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে জমজমাট হয়ে ওঠে আয়োজন।

সম্মেলনে জেলা প্রশাসক সাবেত আলী, চা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আরিফ খান, চা বাগান মালিক সমিতির সভাপতি দিদারুল আলম, সাধারণ সম্পাদক মানিক উদ্দীন ও চা-চাষি আহসান হাবিব সরকারসহ বক্তারা উপস্থিত চাষিদের সামনে সমতলের চা-শিল্পের উন্নয়ন চিত্র তুলে ধরেন।

বক্তারা জানান, কয়েক বছর ধরে কারখানার মালিকদের সিন্ডিকেটের কারণে চা-চাষিরা ন্যায্য দাম না পাওয়ায় লোকসানের মুখে পড়েন। তবে গত এক বছরে জেলা প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপে পরিস্থিতি বদলে গেছে। কাঁচা চা-পাতার দাম কেজিপ্রতি ১৭ টাকা থেকে বেড়ে এখন ৩০ টাকারও বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। মানসম্মত চা উৎপাদনের ফলে নিলাম বাজারেও বেড়েছে পঞ্চগড়ের চায়ের চাহিদা। আগামী দিনে চা-শিল্পকে আরও এগিয়ে নিতে চাষি, কারখানার মালিক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা।

