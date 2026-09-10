Ajker Patrika
En
পঞ্চগড়

পিকনিক শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত

পঞ্চগড় প্রতিনিধি
পিকনিক শেষে বাড়ি ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় যুবক নিহত
বিপ্লব রায়। ছবি: সংগৃহীত

পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে বিপ্লব রায় (২২) নামে এক আলু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় শুভ্রদেব রায় (১৭) নামে অপর মোটরসাইকেলচালক গুরুতর আহত হয়েছেন।

বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার দেউনিয়ার মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বুধবার রাতে দেবীগঞ্জ উপজেলা শহরে ব্যবসায়িক কাজ শেষে ব্যবসায়ী বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করেন বিপ্লব রায়। পরে মোটরসাইকেলে করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন তিনি। রাত সাড়ে ১১টার দিকে দেউনিয়ার মোড় এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে তাঁর মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই বিপ্লব রায় নিহত হন।

এ ঘটনায় অপর মোটরসাইকেলচালক শুভ্রদেব রায় গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

নিহত বিপ্লব রায় দেবীগঞ্জ উপজেলার পামুলী ইউনিয়নের কাটন হারি আরাজি গ্রামের জগদীশচন্দ্র রায়ের ছেলে। আহত শুভ্রদেব রায় একই ইউনিয়নের ঝাকুয়াপাড়া গ্রামের কৃষ্ণ রায়ের ছেলে।

দেবীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুসা মিয়া বলেন, মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে পরিবারের সদস্যদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় এখনো কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। তবে থানায় একটি অপমৃত্যু (ইউডি) মামলা করা হয়েছে।

বিষয়:

পঞ্চগড়সংঘর্ষনিহতদেবীগঞ্জরংপুর বিভাগমোটরসাইকেলব্যবসায়ী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত