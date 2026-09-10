Ajker Patrika
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মাগুরা

বৈঠার ছন্দে উত্তাল নবগঙ্গা, পাড়জুড়ে উৎসব

মহম্মদপুর (মাগুরা) প্রতিনিধি 
বৈঠার ছন্দে উত্তাল নবগঙ্গা, পাড়জুড়ে উৎসব
নবগঙ্গা নদীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জমজমাট নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। ছবি: আজকের পত্রিকা

মাগুরার বেরইল পলিতায় নবগঙ্গা নদীতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জমজমাট নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা। নৌকার বইঠার ছন্দ আর দর্শকদের করতালিতে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো নদী এলাকা। গতকাল বুধবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে উপজেলার বেরইল পলিতা ইউনিয়নের নবগঙ্গা নদীতে স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

দীর্ঘদিন পর হারিয়ে যেতে বসা এই গ্রামীণ ঐতিহ্য উপভোগ করতে সকাল থেকেই মাগুরা ও আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সব বয়সী মানুষের আগমন ঘটে। বাঁধভাঙা ভিড় জমায় নদীর ওপর নির্মিত সেতুতেও, যা একপর্যায়ে পরিগণিত হয় গ্যালারিতে।

প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে ছয়টি রঙিন নৌকা অংশ নেয়। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বইঠার তালে তালে মাঝিদের এগিয়ে যাওয়ার দৃশ্য পুরো পরিবেশকে উত্তাল করে তোলে। এক নৌকা আরেক নৌকাকে পেছনে ফেলার মুহূর্তে দুই পাড়ে থাকা দর্শকদের মুহুর্মুহু উল্লাস ও করতালিতে রূপ নেয় আনন্দঘন মুহূর্তে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন মাগুরা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোছা. মেহেরুনন্নাহার। তিনি বলেন, ‘নৌকা বাইচ বাঙালির আবেগ ও সংস্কৃতির গভীর অংশ। ঐতিহ্য রক্ষায় ও যুবসমাজকে দেশীয় সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ করতে প্রতি বছর এমন আয়োজন বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দেন তারা।’

প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন মাগুরা সদর উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সদস্যসচিব ও ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি মুন্সি নাসির আহমেদ, সাবেক ইউপি সদস্য মোহাম্মদ শওকত মিয়া ও সাবেক ইউপি সদস্য মুন্সি জসিম উদ্দিন।

সাবেক ইউপি সদস্য ও মেলা কমিটির আয়োজক মো. শওকত মিয়া বলেন, মূলত আমাদের শিকড় ও সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে এবং তাদের মাদক ও সামাজিক অপরাধ থেকে দূরে রেখে সুস্থ বিনোদন দিতেই আমরা নবগঙ্গায় এই নৌকা বাইচের আয়োজন করেছি। মানুষের এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও উচ্ছ্বাস আমাদের অভিভূত করেছে। স্থানীয় দশ গ্রামের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে প্রতি বছর বড় পরিসরে এই ঐতিহ্যবাহী আয়োজন বজায় রাখার চেষ্টা করব।

বিষয়:

মাগুরানদীখুলনা বিভাগপ্রতিযোগিতা
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