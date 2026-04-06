বিলের মাঝে পাহারাদার দম্পতিকে বেঁধে ৩টি ট্রান্সফরমার লুট

পাবনার চাটমোহরে বিলের মাঝে পাহারাদার স্বামী-স্ত্রীকে মারধর ও বেঁধে রেখে স্কিমের ডিপ টিউবওয়েলের তিনটি ট্রান্সফরমার লুটের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার (৫ এপ্রিল) দিবাগত রাত ১টার দিকে উপজেলার ছাইকোলা ইউনিয়নের বোয়ালমারী বিলে এ ঘটনা ঘটে।
এলাকাবাসী ও থানা-পুলিশ সূত্র জানায়, বোয়ালমারী গ্রামের বিলের স্কিম ডিপ টিউবওয়েলের দায়িত্বে ছিলেন উপজেলার ধানকুনিয়া গ্রামের জয়নাল হোসেনের ছেলে আনিস হোসেন। তিনি এই ডিপ টিউবওয়েল রক্ষণাবেক্ষণ এবং রাতে সেখানে থেকে পাহারা দিতেন।
গতকাল দিবাগত রাতে ডিপ টিউবওয়েলের ঘরে আনিস হোসন ও তাঁর স্ত্রী ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ১০-১৫ জন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তাঁদের ঘর ঘিরে ফেলে। তারা ডিপ টিউবওয়েলের ঘরে ঢুকে পাহারাদার আনিস ও তাঁর স্ত্রীকে মারধর করে তাঁদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে এবং দুজনের মুখে টেপ লাগিয়ে দেন। এরপর সংঘবদ্ধ চক্রটি ডিপ টিউবওয়েলের পাশে বৈদ্যুতিক খুঁটি থেকে একে একে তিনটি ট্রান্সফরমার লুট করে নিয়ে যায়। সকালে এলাকাবাসী এই দম্পতিকে উদ্ধার করে চাটমোহর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে চাটমোহর থানার ওসি গোলাম মোস্তফা আজকের পত্রিকাকে বলেন, সকালে স্থানীয়রা বিষয়টি জানানোর পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
