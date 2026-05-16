পাবনা: গাছে গাছে লিচুর থোকা

পাবনায় লিচুবাগানগুলোয় এখন লিচুর সমারোহ। কিছুদিনের মধ্যে বাজারে আসবে দেশি জাতের লিচু। সেগুলোতে এখন রং আসতে শুরু করেছে। আর বোম্বাইসহ অন্য জাতের লিচু এখনো সবুজ। সেগুলো বাজারে আসবে দিন বিশেক পর।
এবার মৌসুমের শুরুতে প্রচুর মুকুল দেখে আশায় বুক বেঁধেছিলেন চাষিরা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলনও হয়েছে ভালো। তাই হাসি ফুটেছে চাষিদের মুখে।
জেলা কৃষি অফিস সূত্র জানায়, পাবনায় ৪ হাজার ৭০০ হেক্টর জমিতে লিচুর আবাদ হয়েছে। এবার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৫ হাজার টন।
গত বুধবার সদর উপজেলার দাপুনিয়া এলাকার কয়েকটি লিচুবাগান ঘুরে দেখা যায়, সবুজ পাতার ডালে ডালে দোল খাচ্ছে লাল টকটকে রসাল লিচু। এগুলো দেশীয় জাতের। আর অন্যান্য বাগানে বোম্বাই, মোজাফফরসহ অন্য জাতের লিচু এখনো সবুজ। তবে চাষিরা খুশি ফলন দেখে। আশানুরূপ দাম প্রত্যাশা তাঁদের।
আলাপকালে চাষিরা জানান, চলতি মৌসুমের শুরুতে বাগানগুলোতে গাছে গাছে দেখা যায় প্রচুর মুকুল। তখন থেকে আশায় বুক বাঁধেন তাঁরা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলনও হয়েছে ভালো। অবশ্য গেল বছর আশানুরূপ ফলন মেলেনি।
লিচুচাষি আব্দুর রজিম বলেন, এ বছর মুকুল আসার পর থেকে সেচ, সার, কীটনাশক প্রয়োগ করে গাছের যত্ন নিয়েছেন তাঁরা। ফলন ভালো দেখে হাসি ফুটেছে সবার মুখে। গতবারের ক্ষতি পুষিয়ে এবার লাভের মুখ দেখবেন বলে জানান তিনি।
আরেক চাষি মহির উদ্দিন বলেন, আসলে পাবনার লিচুর সুনাম ও চাহিদা সারা দেশে। গত বছর লিচু আবাদে লোকসান গুনতে হয়েছে। এবার ৫০টি লিচুগাছ থেকে ২-৩ লাখ টাকার লিচু বিক্রির আশা করছেন তিনি।
লিচুচাষি নুর হোসেন বলেন, দেশি জাতের লিচু আগে পাকে। সেটাই এখন গাছে। এটাই এখন বাজারে উঠবে। আর বোম্বাই, মোজাফফরসহ অন্য জাতের লিচু বাজারে আসবে কোরবানির ঈদের পর।
পাবনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক বলেন, ‘আমরা ফলনের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছিলাম ৩৫ হাজার টন। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলন ভালো হয়েছে। চাষিরাও গাছের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করেছেন। ফলে এবার ফলন ৫০ হাজার টন আশা করা হচ্ছে।’
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চাঁদপুর সফরকে কেন্দ্র করে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের নারায়ণগঞ্জ অংশের বিভিন্ন পয়েন্টে দলীয় নেতা-কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি দেখা গেছে। প্রিয় নেতাকে একনজর দেখতে ও শুভেচ্ছা জানাতে সকাল থেকেই মহাসড়কে অবস্থান নেন তাঁরা।১৯ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ক্যাম্পাসে এক নারী শিক্ষার্থীকে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের আলটিমেটাম পার হওয়ার পর প্রক্টরিয়াল বডির পদত্যাগের দাবিতে ফের আন্দোলনের ডাক দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।২৭ মিনিট আগে
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার কুতুবপুর অঞ্চলের বাসিন্দা নুসরাত জাহান। পরিবারের রান্নার জন্য দিনে ৩-৪ ঘণ্টা তাঁকে থাকতে হয় রান্নাঘরে। তবে সম্প্রতি একের পর এক বিস্ফোরণের ঘটনায় উদ্বিগ্ন তিনি। এ কারণে রান্নাঘরে যেতে ভয় পান। আতঙ্ক নিয়ে করছেন রান্না। শুধু নুসরাত নন, নারায়ণঞ্জের অনেকে এখন ভুগছেন বিস্ফোরণ-আতঙ্কে।৩৩ মিনিট আগে
ভালো ফলনের আশায় বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) থেকে প্যাকেটজাত ব্রি-৮৮ ধানের বীজ কিনে জমিতে রোপণ করেছিলেন নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ উপজেলার হাওরপাড়ের কৃষক গোলাপ মিয়া। কিন্তু আশার বদলে এখন হতাশাই সঙ্গী—একই জমিতে দেখা মিলছে তিন-চার ধরনের ধানগাছ, যা নিয়ে মহাবিপদে তিনি।৩৩ মিনিট আগে