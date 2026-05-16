Ajker Patrika
পাবনা

পাবনা: গাছে গাছে লিচুর থোকা

  • ৪ হাজার ৭০০ হেক্টর জমিতে লিচুর আবাদ।
  • উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৫ হাজার টন।
  • আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলন ভালো: কৃষি কর্মকর্তা
­­শাহীন রহমান, পাবনা
পাবনা: গাছে গাছে লিচুর থোকা
থোকায় থোকায় ঝুলছে রসাল লিচু। গতকাল পাবনা সদর উপজেলার দাপুনিয়া গ্রামের একটি বাগানে। ছবি: আজকের পত্রিকা

পাবনায় লিচুবাগানগুলোয় এখন লিচুর সমারোহ। কিছুদিনের মধ্যে বাজারে আসবে দেশি জাতের লিচু। সেগুলোতে এখন রং আসতে শুরু করেছে। আর বোম্বাইসহ অন্য জাতের লিচু এখনো সবুজ। সেগুলো বাজারে আসবে দিন বিশেক পর।

এবার মৌসুমের শুরুতে প্রচুর মুকুল দেখে আশায় বুক বেঁধেছিলেন চাষিরা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলনও হয়েছে ভালো। তাই হাসি ফুটেছে চাষিদের মুখে।

জেলা কৃষি অফিস সূত্র জানায়, পাবনায় ৪ হাজার ৭০০ হেক্টর জমিতে লিচুর আবাদ হয়েছে। এবার উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৫ হাজার টন।

গত বুধবার সদর উপজেলার দাপুনিয়া এলাকার কয়েকটি লিচুবাগান ঘুরে দেখা যায়, সবুজ পাতার ডালে ডালে দোল খাচ্ছে লাল টকটকে রসাল লিচু। এগুলো দেশীয় জাতের। আর অন্যান্য বাগানে বোম্বাই, মোজাফফরসহ অন্য জাতের লিচু এখনো সবুজ। তবে চাষিরা খুশি ফলন দেখে। আশানুরূপ দাম প্রত্যাশা তাঁদের।

আলাপকালে চাষিরা জানান, চলতি মৌসুমের শুরুতে বাগানগুলোতে গাছে গাছে দেখা যায় প্রচুর মুকুল। তখন থেকে আশায় বুক বাঁধেন তাঁরা। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলনও হয়েছে ভালো। অবশ্য গেল বছর আশানুরূপ ফলন মেলেনি।

লিচুচাষি আব্দুর রজিম বলেন, এ বছর মুকুল আসার পর থেকে সেচ, সার, কীটনাশক প্রয়োগ করে গাছের যত্ন নিয়েছেন তাঁরা। ফলন ভালো দেখে হাসি ফুটেছে সবার মুখে। গতবারের ক্ষতি পুষিয়ে এবার লাভের মুখ দেখবেন বলে জানান তিনি।

আরেক চাষি মহির উদ্দিন বলেন, আসলে পাবনার লিচুর সুনাম ও চাহিদা সারা দেশে। গত বছর লিচু আবাদে লোকসান গুনতে হয়েছে। এবার ৫০টি লিচুগাছ থেকে ২-৩ লাখ টাকার লিচু বিক্রির আশা করছেন তিনি।

লিচুচাষি নুর হোসেন বলেন, দেশি জাতের লিচু আগে পাকে। সেটাই এখন গাছে। এটাই এখন বাজারে উঠবে। আর বোম্বাই, মোজাফফরসহ অন্য জাতের লিচু বাজারে আসবে কোরবানির ঈদের পর।

পাবনা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ জাহাঙ্গীর আলম প্রামানিক বলেন, ‘আমরা ফলনের লক্ষ্যমাত্রা ধরেছিলাম ৩৫ হাজার টন। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ফলন ভালো হয়েছে। চাষিরাও গাছের প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করেছেন। ফলে এবার ফলন ৫০ হাজার টন আশা করা হচ্ছে।’

বিষয়:

পাবনালিচুরাজশাহী বিভাগবাগানছাপা সংস্করণপাবনা সদর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

চাঁদপুরের পথে প্রধানমন্ত্রী, একঝলক দেখতে মহাসড়কে নেতা-কর্মীদের ভিড়

চাঁদপুরের পথে প্রধানমন্ত্রী, একঝলক দেখতে মহাসড়কে নেতা-কর্মীদের ভিড়

৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম শেষে প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল জাবি ক্যাম্পাস

৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম শেষে প্রক্টরের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল জাবি ক্যাম্পাস

গ্যাসের অবৈধ সংযোগ: ফতুল্লার ঘরে ঘরে ‘মৃত্যুকূপ’

গ্যাসের অবৈধ সংযোগ: ফতুল্লার ঘরে ঘরে ‘মৃত্যুকূপ’

নেত্রকোনা: বিএডিসির ভেজাল বীজে খেসারত দিচ্ছেন কৃষক

নেত্রকোনা: বিএডিসির ভেজাল বীজে খেসারত দিচ্ছেন কৃষক